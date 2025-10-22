Le président de l’AN hongroise conclut sa visite officielle au Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale (AN) de Hongrie, Kover Laszlo, a quitté, tôt dans la matinée du 22 octobre Hanoï, achevant avec succès sa visite officielle au Vietnam effectuée du 18 au 22 octobre, à l’invitation de son homologue vietnamien Trân Thanh Mân.

>> HCM-Ville incarne l'essor du Vietnam moderne, selon le président de l'AN hongroise

>> Un nouvel élan pour le partenariat Vietnam - Hongrie

>> Le président vietnamien reçoit le président de l’Assemblée nationale de Hongrie

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite, Kover Laszlo s’est rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et a déposé une gerbe de fleurs au Monument des héros et martyrs dans la rue Bac Son, à Hanoï.

Le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ont eu des rencontres séparées avec Kover Laszlo. Les dirigeants vietnamiens ont salué cette visite d’importance particulière, organisée à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1950-2025), contribuant à renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération parlementaire.

Les deux parties ont souligné le rôle essentiel de la coopération économique, commerciale et d’investissement dans leurs relations bilatérales, convenant de la renforcer à la hauteur de la confiance politique. Elles ont également affirmé leur volonté d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment parlementaires, et de promouvoir la coordination au sein des forums interparlementaires régionaux et mondiaux pour la paix, la coopération et le développement.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale hongroise, Kover Laszlo et sa suite ont assisté à la 10e session de l’Assemblée nationale vietnamienne (XVe législature).

Lors de son séjour au Vietnam, le dirigeant hongrois s'est aussi rendu à Hô Chi Minh-Ville et à Ninh Binh (Nord).

VNA/CVN