Le président de l’AN en mission parlementaire en Afrique et en Europe

Le président de l’Assemblée national (AN), Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse Nguyên Thi Thanh Nga et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï dans la matinée du 22 juillet pour effectuer des visites officielles au Sénégal et au Maroc, ainsi que pour participer à la 6 e Conférence mondiale des présidents de Parlement et mener des activités bilatérales en Suisse.

Il s’agit du premier déplacement du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân en Suisse, de ses premières visites officielles au Maroc et au Sénégal. Pour le Maroc, c’est la première visite officielle d’un haut dirigeant vietnamien depuis six ans, et pour le Sénégal, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Ce déplacement contribuera à consolider et renforcer les relations d’amitié et de coopération mutuellement bénéfiques entre le Vietnam et le Sénégal, le Maroc et la Suisse, tout en promouvant les relations du Vietnam avec l’Afrique et l’Europe.

Il s’agit également d’une occasion pour le Vietnam de diversifier ses relations économiques et commerciales, de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment la coopération parlementaire avec le Sénégal, le Maroc et la Suisse, et d’attirer au maximum les ressources internationales au service des objectifs de développement du pays à l’ère du progrès national, tout en rehaussant l’image et la position du Vietnam et de son Assemblée nationale sur la scène internationale.

Ce déplacement marque aussi une affirmation forte des lignes directrices, des politiques et des efforts considérables du Vietnam en matière de développement socio-économique, de valorisation du multilatéralisme, de promotion du rôle du pays en tant que membre responsable, et de contribution active et substantielle aux activités de l’UIP et des Nations unies.

Il permettra également de renforcer les relations et la coopération parlementaire avec d’autres pays et organisations internationales, tout en affirmant le rôle et la position du Vietnam et de son Assemblée nationale dans le monde.

