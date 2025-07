La tournée de Trân Thanh Mân au Sénégal ouvre de nouvelles perspectives de coopération

À l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, du président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, et du président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, participera à la 6 e Conférence mondiale des présidents de parlement en Suisse, mènera des activités bilatérales en Suisse et effectuera des visites officielles au Maroc et au Sénégal du 22 au 30 juillet 2025.

>> Le président de l’Assemblée nationale au Sénégal pour approfondir les liens

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân, son épouse et la haute délégation vietnamienne effectueront une visite au Sénégal du 22 au 24 juillet. Il s'agit de la visite de plus haut niveau jamais effectuée en plus de 55 ans des relations entre les deux pays. Cette visite devrait donc marquer un tournant et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

Vietnam - Sénégal : amitié traditionnelle se développe bien

Le Vietnam et le Sénégal entretiennent une amitié traditionnelle et une bonne coopération. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 29 décembre 1969.

Les deux pays ont échangé plusieurs délégations de haut niveau, notamment la visite au Sénégal du président du Conseil consultatif du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, Nguyên Huu Tho en 1973 ; la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à l'occasion de sa participation à la 16e Réunion annuelle des pionniers du Forum économique mondial (FEM) à Tianjin (Chine), le 25 juin. Le président Abdou Diouf et le ministre des Affaires étrangères Moustapha Niasse ont participé au 7e Sommet de la Francophonie à Hanoï en novembre 1997.

Lors de la rencontre avec son homologue sénégalais Ousmane Sonko, le 25 juin, à l'occasion de la 16e réunion annuelle des pionniers du Forum économique mondial à Tianjin (Chine), le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a affirmé l'amitié traditionnelle et la bonne coopération entre le Vietnam et le Sénégal. Il a souligné la volonté du Vietnam de continuer à envoyer des experts agricoles pour partager leurs expériences de développement et aider le Sénégal à garantir la sécurité alimentaire.

Le Premier ministre a proposé au Sénégal de soutenir le Vietnam et de servir de passerelle pour renforcer ses relations avec les pays africains et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Affirmant que le Sénégal attache toujours de l'importance à ses relations d'amitié et de coopération avec le Vietnam, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a espéré que les deux pays favoriseraient davantage les échanges de délégations et les échanges entre les peuples et qu'il était prêt à servir de passerelle pour promouvoir la coopération entre l'Union africaine et la CEDEAO. Il espérait également que le Vietnam augmenterait ses investissements sur le marché ouest-africain, qui compte 400 millions de consommateurs.

Les dirigeants des deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations et les contacts, de promouvoir le commerce et les investissements, de connecter les entreprises et de créer les conditions permettant à chaque pays de mettre ses atouts en valeur pour pénétrer les marchés de l'autre, et de mettre l'accent sur la coopération dans le secteur agricole.

Au niveau multilatéral, les deux pays ont renforcé leur coopération au sein des organisations internationales dont ils sont membres, telles que l'ONU, la Francophonie et l'Union interparlementaire . Récemment, le Sénégal a activement soutenu la candidature du Vietnam au patrimoine culturel mondial du complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac (situé dans le Nord du Vietnam) lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Coopération économique et commerciale en plein essor

Les relations commerciales entre le Vietnam et le Sénégal ont connu une croissance significative ces dernières années. Le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux ont atteint 70,60 millions de dollars en 2022, 134,3 millions de dollars en 2023 et 81,16 millions de dollars en 2024. Rien qu'au cours des quatre premiers mois de 2025, les exportations vietnamiennes vers le Sénégal ont atteint 43,3 millions de dollars, soit l'équivalent du chiffre d'affaires de l'année 2024. Le Vietnam exporte principalement vers le Sénégal du poivre, des textiles, des légumes et des fruits, et en importe principalement des noix de cajou et des aliments pour animaux.

Évaluant les perspectives de coopération bilatérale à venir, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie et au Sénégal, Trân Quôc Khanh, a déclaré que le Vietnam était actuellement un membre actif de l'ASEAN, une région dynamique affichant des taux de croissance économique impressionnants et suscitant de plus en plus l'attention de la communauté internationale. Le Sénégal, quant à lui, occupe une place importante en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal connaît une croissance économique rapide, applique une politique commerciale ouverte et est membre fondateur de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). De plus, le Sénégal est l'un des principaux pays membres de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), un mécanisme d'intégration qui ouvre des perspectives d'accès au marché continental de plus d'un milliard de personnes.

Avec de telles caractéristiques, l'ambassadeur Trân Quôc Khanh a estimé que le Sénégal pouvait pleinement jouer un rôle de porte d'entrée pour les biens, services et entreprises vietnamiens afin de pénétrer plus profondément le marché ouest-africain en particulier et africain en général. À l'inverse, le Vietnam peut également être un important point de transit et un tremplin pour aider le Sénégal à accéder au marché de l'ASEAN, renforçant ainsi sa présence en Asie du Sud-Est.

Aujourd'hui, la communauté vietnamienne au Sénégal compte environ 3.000 personnes. Un aspect marquant de ces liens florissants, a-t-il déclaré, est la popularité croissante du Vovinam, un art martial vietnamien, dans ce pays africain.

De nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans de nombreux domaines

Selon l'ambassadeur Trân Quôc Khanh, la visite officielle au Sénégal du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, du 22 au 24 juillet, revêt une importance historique majeure.

Photo : VNA/CVN

Elle devrait également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, promouvoir des relations d'amitié et approfondir la coopération entre les deux pays.

Outre le renforcement de la coopération entre les organes législatifs des deux pays, cette visite créera également les conditions propices à la promotion de la coopération dans de nombreux autres domaines tels que le commerce, l'agriculture, les sciences, les technologies et les échanges entre les peuples.

Sur le plan sportif notamment, l'ambassadeur a déclaré que le Sénégal était actuellement un pays doté d'un mouvement de Vovinam très fort en Afrique, juste derrière l'Algérie. À ce jour, plus de 3.000 personnes pratiquent le Vovinam. Il s'agit d'un véritable pont d'échange entre les deux pays, contribuant à rapprocher leurs populations, tant sur le plan culturel que sportif.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, lors d'une réception de l'ambassadeur du Sénégal en Malaisie et au Vietnam, Abdoulaye Barro, le 18 juillet 2025, a exprimé sa conviction que la visite officielle au Sénégal du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân obtiendra des résultats substantiels, notamment dans le commerce, l'investissement, l'agriculture, le développement durable, l'innovation, créant une prémisse pour approfondir les relations bilatérales.

VNA/CVN