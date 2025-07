Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération militaire substantielle

Photo : QDND/CVN

Le ministère chinois de la Défense nationale a déclaré dans un communiqué du 20 juillet que cet exercice visait à renforcer les échanges d’expériences en matière de gestion des frontières et à approfondir la coopération pratique entre les deux armées.

Selon le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, les deux parties ont récemment renforcé leurs échanges et interactions de haut niveau, mis en place un mécanisme de dialogue stratégique "3+3" couvrant la diplomatie, la défense et la sécurité, et mené des entraînements conjoints à la lutte antiterroriste. Par ailleurs, elles ont organisé de nombreux échanges d’amitié frontalière et des patrouilles conjointes dans le golfe du Tonkin.

Depuis le début de l’année, les forces navales et les garde-côtes des deux pays ont intensifié leur collaboration maritime.

L’expert militaire chinois Zhang Junshe a souligné que l’exercice conjoint constitue une étape cruciale pour les deux armées afin de renforcer leur coopération pratique, contribuant ainsi à une meilleure compréhension mutuelle et à l’amitié traditionnelle durable entre les deux armées. De plus, cet exercice joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la stabilité le long de la frontière commune et dans la région en général.

VNA/CVN