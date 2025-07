Inspection de chantiers autoroutiers clés par le chef du gouvernement vietnamien

Le 21 juillet, dans le cadre de sa mission dans le Delta du Mékong, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté l’état d’avancement des travaux et a donné des instructions pour lever les obstacles liés à deux projets autoroutiers : Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang et Cao Lanh - An Huu.

>> La province d’An Giang trace son chemin vers l’avenir

>> Soc Trang, joyau culturel et économique du Delta du Mékong

>> Le Premier ministre fixe des échéances pour "trois grandes missions"

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le projet d’autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang, d’une longueur de 188,2 km, traverse quatre villes et provinces et est divisé en quatre sous-projets. Il a été mis en chantier en 2023 et son exploitation complète est prévue en 2027.

Le Premier ministre a visité le lot n°42, situé dans la province d’An Giang. Ce tronçon de près de 17 km mobilise d’importants moyens matériels et humains, avec des équipes travaillant en continu, pour un achèvement des travaux prévus le 30 juin 2026.

Pham Minh Chinh a salué les efforts de la province d’An Giang dans la libération des terrains et l’approvisionnement en matériaux, et a exigé la révision du calendrier afin de permettre une ouverture technique du tronçon dès le 19 décembre 2025.

Le Premier ministre a appelé les autorités locales et les parties prenantes à renforcer leur soutien, à mobiliser davantage d’entreprises locales pour participer aux travaux, et à garantir la qualité technique et esthétique, la sécurité au travail ainsi que la protection de l’environnement dans le cadre du projet d’autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pour le projet Cao Lanh - An Huu, sa première phase s’étend sur 27,43 km pour un coût total de plus de 7.400 milliards de dôngs, financé par le budget de l’État. Elle comprend deux sous-projets : le premier a été lancé en juin 2023 ; le second a commencé en août 2024.

Le Premier ministre et le vice-Premier ministre Trân Hông Hà ont déjà effectué plusieurs inspections et réunions pour résoudre les difficultés rencontrées. Sur le chantier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’accélérer les travaux afin de finaliser le premier sous-projet avant le 19 décembre 2025, et le second d’ici au 30 avril 2026.

Concernant les ressources financières nécessaires à l’avancement des travaux, le Premier ministre a chargé le ministère des Finances de finaliser rapidement les procédures, en veillant à prévenir toute forme de corruption ou de gaspillage.

VNA/CVN