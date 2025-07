Le VN attache de l’importance au partenariat stratégique intégral avec les États-Unis

Lors de la rencontre, le vice-président de l’Assemblée nationale a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au Partenariat stratégique intégral avec les États-Unis, tout en exprimant sa gratitude envers le soutien américain à un Vietnam "fort, indépendant, autonome et prospère".

La réunion s’inscrivait dans le cadre des échanges visant à renforcer la coopération bilatérale conformément au Partenariat stratégique intégral et à célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

Le vice-président Trân Quang Phuong s’est félicité des résultats positifs enregistrés dans la coopération entre les deux pays dans divers domaines tels que la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation et la formation, ainsi que dans les efforts de traitement des conséquences de la guerre. Il a salué les contributions actives de l’ambassadeur Marc E. Knapper et de l’ensemble du personnel de l’ambassade des États-Unis à Hanoï.

Soulignant les progrès accomplis dans les relations interparlementaires, le dirigeant vietnamien a estimé que la coopération entre les organes législatifs des deux pays constituait un point d’orgue dans leurs relations bilatérales, contribuant activement à la guérison des séquelles de la guerre, à la normalisation des relations et à leur évolution vers un Partenariat stratégique intégral.

Il a invité l’ambassadeur à encourager les autorités américaines à concrétiser les engagements pris par les dirigeants des deux pays, notamment en favorisant les échanges et visites de délégations à tous les niveaux, en particulier au niveau de haut rang, afin de renforcer la compréhension mutuelle et la confiance politique.

Concernant les relations interparlementaires, le vice-président Trân Quang Phuong a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam est prête à accueillir les délégations du Congrès américain et souhaite intensifier les échanges d’expériences en matière législative.

L’ambassadeur Marc Knapper a pour sa part réaffirmé la volonté des États-Unis de coopérer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les axes de coopération du Partenariat stratégique intégral, notamment à travers la promotion des échanges de haut niveau, l’élargissement de la coopération substantielle dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’éducation, de la défense, de la sécurité et du traitement des séquelles de la guerre.

Il a souligné l’engagement des États-Unis à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement socio-économique. À l’occasion du 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques, l’ambassadeur a affirmé qu’il continuerait à promouvoir la coordination entre les parties concernées américaines et vietnamiennes pour organiser des activités commémoratives significatives.

Le vice-président Trân Quang Phuong a informé son interlocuteur des orientations stratégiques et des efforts législatifs du Vietnam visant à réformer et rationaliser l’appareil administratif, améliorer la gouvernance économique et promouvoir l’intégration internationale.

Il a souligné la volonté du Vietnam de bâtir une économie indépendante, autonome et profondément intégrée, où la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale sont considérées comme les moteurs clés d’un développement productif moderne.

Il a également proposé que l’ambassade et l’ambassadeur continuent de favoriser les connexions en matière de coopération technologique, de transfert de technologies et de soutien au Vietnam dans son ambition de devenir un centre technologique régional et un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Le dirigeant vietnamien a par ailleurs appelé les États-Unis à reconnaître au plus tôt le statut d’économie de marché du Vietnam et à retirer le pays des listes de contrôle des exportations stratégiques D1 et D3.

Enfin, l’ambassadeur Marc Knapper a exprimé ses sincères condoléances à la suite de l’accident maritime survenu le 19 juillet 2025 dans la province de Quang Ninh, et a affirmé que les États-Unis étaient prêts à assister le Vietnam dans les efforts de prévention des catastrophes, de secours et de réponse aux phénomènes climatiques extrêmes.

