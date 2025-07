Le vice-PM Trân Hông Hà supervise les préparatifs anti-typhon à Hung Yên

>> Des localités se mobilisent pour faire face au typhon Wipha

>> Le typhon Wipha pénètre dans le nord du golfe du Bac Bô

>> Le typhon Wipha affecte des centaines de milliers de personnes aux Philippines

Photo : Thê Duyêt/VNA/CVN

Lors de la visite de terrain et après avoir écouté un rapport rapide des autorités locales sur la réponse au typhon Wipha, le vice-Premier ministre a salué l’attitude proactive des autorités provinciales. La province a sérieusement mis en œuvre les télégrammes officiels du Premier ministre et du Comité national de direction pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, en déployant de manière synchronisée diverses mesures de prévention.

Le vice-Premier ministre a demandé à Hung Yên de maintenir strictement la permanence, de rester prête à mettre en œuvre les plans d’intervention selon le principe des "quatre sur place", et d’informer en temps utile la population afin qu’elle puisse assurer sa propre sécurité. Les forces locales doivent coopérer efficacement pour traiter les problèmes surgissant, minimiser les pertes et garantir la sécurité des personnes et des biens.

Il a également demandé à la province de continuer à recenser les zones sensibles et les ouvrages à haut risque pour élaborer des scénarios de réponse adaptés. À 15 heures le 21 juillet, tous les bateaux, radeaux, postes de surveillance et travailleurs des zones aquacoles étaient déjà à l’abri dans des lieux sûrs.

En ce qui concerne la production agricole, la province a repiqué 94.640 ha sur 97.500 ha prévus, atteignant 97,1% du plan. Pour prévenir l'engorgement, les entreprises de gestion des ouvrages hydrauliques ont activé les systèmes d’évacuation pour abaisser le niveau d’eau et limiter les risques d'inondation.

Selon les prévisions, la province de Hung Yên sera directement affectée par le typhon Wipha, avec de fortes pluies entre le 21 et le 23 juillet, et des cumuls de 200 à 300 mm, pouvant dépasser 300 mm par endroits.

VNA/CVN