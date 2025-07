Le Sénégal souhaite booster sa coopération multisectorielle avec le Vietnam

Selon Samba Dang, cette visite revêt une signification particulière, d'autant plus que les deux nations partageant des positions diplomatiques communes en tant que membres de l'Organisation internationale de la Francophonie, du Mouvement des non-alignés et du Groupe des 77.

Il a qualifié la visite du plus haut législateur vietnamien d'empreinte de la diplomatie parlementaire, les Assemblées nationales agissant comme des passerelles entre les deux peuples. À cet égard, il a salué l'initiative de créer un groupe de parlementaires d'amitié Sénégal - Vietnam, en vue d'intensifier les échanges de délégations, le partage d'expériences législatives et la coordination dans les forums multilatéraux.

Cette coopération se traduit déjà par des résultats économiques concrets. Les exportations vietnamiennes vers le Sénégal ont atteint 43,43 millions de dollars durant les quatre premiers mois de 2025, un montant qui frôle déjà le total de l'année 2024. Le riz, qui représente 10% de la consommation sénégalaise, constitue près de 60% de ces exportations. En retour, le Sénégal exporte principalement des noix de cajou brutes et des produits de la mer, illustrant un modèle de Sud-Sud exemplaire.

Samba Dang a identifié plusieurs secteurs à fort potentiel pour approfondir la coopération bilatérale à l’avenir. Parmi ceux-ci figurent l'industrie minière (pétrole, gaz, phosphates), l'agro-industrie, les industries manufacturières (pharmaceutique, textile, cuir) ainsi que les services à haute valeur ajoutée comme le numérique et le tourisme. La recherche agricole est également considérée comme un axe stratégique pour le Sénégal, tout comme le développement de l’éducation, de la formation professionnelle et de la coopération décentralisée, à l'image du projet de jumelage entre les villes de Ziguinchor et de Cân Tho.

Au vu de toutes ces priorités stratégiques, le Sénégal se félicite de la signature de protocoles d'accord entre les ministères et secteurs des deux pays dans les domaines de l'agriculture, du commerce et des transports. En tant que député, Samba Dang salue particulièrement le projet d'accord entre les deux Assemblées nationales, qui contribuera à faciliter les investissements tout en maintenant un dialogue durable entre les deux peuples.

Enfin, Samba Dang a mis en exergue le rôle du Vietnam en tant que porte d'entrée stratégique vers le marché de l'ASEAN et ses 650 millions de consommateurs. En retour, le Sénégal, en sa qualité de hub économique et diplomatique en Afrique de l'Ouest et acteur clé de la CEDEAO, offre au Vietnam et à l'ASEAN un accès privilégié à un marché ouest-africain jeune, dynamique et riche en ressources.

