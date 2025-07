Le secrétaire général du Parti souligne le rôle du Parquet populaire

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné lundi 21 juillet à Hanoï le rôle essentiel du Parquet populaire dans le système socialiste de l’État de droit, lors de sa participation à la cérémonie commémorative du 65e anniversaire du secteur du parquet populaire (26 juillet 1960).

Il a affirmé que depuis plus de six décennies, le secteur est resté uni, s’efforçant d’accomplir avec brio les missions assignées par le Parti, l’État et le peuple, en protégeant les acquis révolutionnaires, en assurant la sécurité politique, en luttant contre la criminalité et la corruption, et en défendant la justice, les droits de l’homme et les intérêts légitimes de l’État, des organisations et des citoyens.

Le leader du Parti a salué les contributions significatives du secteur du parquet populaire au cours de ses 65 années de développement, affirmant que sa responsabilité future est fondamentale pour préserver la justice et bâtir un système judiciaire professionnel, moderne, équitable et centré sur l’être humain.Le secteur doit contribuer activement à l’édification d’une société disciplinée, juste et démocratique où règne l’État de droit et où la confiance du public est renforcée, a-t-il souligné.

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté le secteur à renouveler ses mentalités, à améliorer son efficacité opérationnelle et à rehausser la qualité du travail des procureurs et des activités de contrôle judiciaire, afin de garantir des poursuites légales, équitables et humaines.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé d’éviter les erreurs judiciaires, de protéger les droits des personnes vulnérables et de mettre en œuvre des mesures telles que la conciliation, le dialogue et la négociation afin de réduire les conflits sociaux et les frais de justice.

Le secrétaire général Tô Lâm a également appelé au renforcement de la supervision des procédures civiles, administratives et commerciales, et à la mise en œuvre effective de la nouvelle mission d’action en justice pour la défense des droits civils et des intérêts publics. Il a insisté sur la nécessité d’investir dans les ressources humaines et les conditions matérielles nécessaires à cette mission.

Il a également souligné l’importance de promouvoir la transformation numérique, de moderniser le secteur grâce aux technologies de pointe et de progresser vers un modèle de Parquet électronique transparent et efficace, réduisant les procédures intermédiaires et améliorant le traitement des dossiers.Le secrétaire général Tô Lâm s’est dit confiant que le Parquet populaire poursuivra sa glorieuse tradition vieille de 65 ans, promouvant ainsi résolument à la construction d’un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

À cette occasion, le leader du Parti a également visité le Centre des opérations intelligentes du secteur. La création de ce centre vise à moderniser en profondeur le Parquet en numérisant entièrement la procédure pénale, de l’ouverture à la clôture de l’affaire, avec des données précises, complètes et actualisées.

Il est prévu de connecter les bases de données de la police, du Parquet et des tribunaux, ainsi que d’appliquer des technologies telles que l’intelligence artificielle et l’analyse du big data, afin d’aider les procureurs à prendre leurs décisions et de renforcer la transparence dans l’exercice de leurs fonctions.

VNA/CVN