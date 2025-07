Le PM exprime sa gratitude aux contributeurs révolutionnaires d’An Giang

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu hommage dimanche 20 juillet aux héros de guerre et aux martyrs, a rendu visite aux soldats blessés et a examiné l’aide au logement pour les bénéficiaires de ces mesures dans la province d’An Giang (Sud).

Photo : VNA/CVN

En visite dans la province du Delta du Mékong à l’occasion du 78e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2025), le chef du gouvernement a offert de l’encens en mémoire des soldats tombés, au cimetière des martyrs d’An Giang, dans la commune d’An Châu.

Avec les fonctionnaires qui l’accompagnaient, il a également rendu visite à Pham Phong Hai, 73 ans, et Huynh Van Anh, 58 ans, invalides de guerre du quartier de Châu Dôc, ainsi qu’à Nguyên Thi Co, 85 ans, contributrice révolutionnaire de la commune de Binh My, et leur a offert des cadeaux.

Adressant sa gratitude et ses meilleurs vœux aux contributeurs et à leurs familles, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti, l’État et le peuple gardaient toujours en mémoire et appréciaient profondément les immenses contributions et les sacrifices de personnes qui se sont distinguées au service de la nation.

Il les a appelés à demeurer des exemples brillants pour leurs descendants, à éduquer les jeunes au patriotisme et au dévouement des générations précédentes à la Patrie, et à encourager les communautés locales à se conformer aux directives, politiques et lois du Parti et de l’État.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de promouvoir davantage la tradition d’expression de gratitude afin de continuer à prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des contributeurs à la révolution.

Félicitant Nguyên Thi Co pour la construction d’une nouvelle maison avec le soutien de l’État, des autorités locales et des voisins, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et l’État n’ont d’autre objectif qu’une vie riche et heureuse pour le peuple.

Photo : VNA/CVN

Parmi les efforts déployés à cette fin, un programme d’éradication des logements précaires et délabrés a été mis en place pour les bénéficiaires de cette politique. Il devrait bénéficier à tous les militants révolutionnaires d’ici le 27 juillet et être achevé à l’échelle nationale d’ici le 31 août.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l’engagement actif d’An Giang dans ce programme, qui a permis la construction, la réparation et la remise de 6 774 logements d’une valeur de plus de 420 milliards de dôngs (16 millions de dollars) à des familles bénéficiaires. La province a achevé les travaux quatre mois avant la date limite nationale.

Plus tard dans la journée, il a visité le temple de Thoai Ngoc Hâu, dans le quartier de Châu Dôc. Thoai Ngoc Hâu, de son vrai nom Nguyên Van Thoai, était un général qui joua un rôle considérable dans la défense nationale sous la dynastie des Nguyên (1802-1945).

Il se rendit également au temple Bà Chúa Xu (Sainte Mère du Royaume) de la montagne Sam, où se tenait chaque année une grande fête au quatrième mois lunaire. Cette fête, profondément imprégnée de l’identité culturelle des habitants de la région du Sud-Ouest, fut inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en décembre 2024.

VNA/CVN