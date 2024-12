Gia Lai et Dak Nông s’efforcent d’éliminer l’habitat précaire

En 2025, les deux provinces de Gia Lai et Dak Nông (hauts plateaux du Centre) s’attacheront à l’élimination des maisons temporaires et délabrées.

Photo : VNA/CVN

En mettant en œuvre le programme "Tout le pays s'unit pour éliminer les maisons temporaires et délabrées en 2025", la province de Gia Lai prévoit de soutenir la construction et la réparation de 8.178 maisons sur son sol, dont 6.441 maisons construites et 1.737 maisons réparées.

Les bénéficiaires seront les familles et personnes méritantes, les ménages pauvres et quasi-pauvres.

En vue d’y parvenir, la province de Gia Lai mobilisera les forces de toute la société et diversifiera les formes de soutien, soulignant l’importance de garantir la transparence, le respect des réglementations, ainsi que d’éviter la perte, le gaspillage, la corruption et les pratiques malsaines.

À Dak Nông, Ngô Thanh Danh, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation provinciale des députés à l'Assemblée nationale, vient de signer une décision portant création d'un Comité directeur chargé de l’élimination de l’habitat précaire.

Il a pour tâche de proposer des solutions afin que d'ici le 31 décembre 2025, la province de Dak Nông atteigne l'objectif d'éliminer les maisons temporaires et délabrées sur son sol.

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes cibles nationaux pour la période 2021-2025, la province de Dak Nông a soutenu la construction et la réparation de près de 400 maisons pour les pauvres, les quasi-pauvres et les personnes en situation précaire.

