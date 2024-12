Remise des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre

L'événement, le 168e du genre, a réuni des responsables de l'Office vietnamien chargé de la recherche de personnes portées disparues (Vietnam Office for Seeking Missing Persons - VNOSMP), des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police du Vietnam, de l'ambassadrice adjointe des États-Unis au Vietnam Courtney Beale, des dirigeants de l'Office MIA (Missing-in-action) des États-Unis à Hanoï.

Lors de la cérémonie, le VNOSMP a remis à la partie américaine deux urnes contenant les restes exhumés lors d'une opération de fouille unilatérale menée par le Vietnam dans les provinces de Quang Ninh et Yên Bai au cours de la 157e campagne de recherche effectuée entre octobre et décembre 2024.

Le 3 décembre, ces ossements ont été sommairement expertisés par des experts vietnamiens et américains. Selon les conclusions, ils pourraient s'agir de soldats américains portés disparus.

La coopération humanitaire entre les deux pays dans la recherche et le rapatriement des soldats américains portés disparus au Vietnam a commencé après la signature des Accords de Paris en 1973. Depuis lors, elle a obtenu des résultats positifs, notamment l'identification et le rapatriement de restes de plus de 730 soldats américains.

