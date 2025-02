Le président de la République assiste à un événement culturel des ethnies du Vietnam

Le matin du 15 février, au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Hanoï, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé une fête intitulée "Les couleurs du printemps à travers le pays" en l'honneur du Nouvel An lunaire du Serpent 2025.

Photo : VNA/CVN

Le président de la République, Luong Cuong, a participé à cet événement qui avait pour objectif de présenter les particularités culturelles et les coutumes des 54 ethnies du Vietnam.

Cette fête est organisée chaque année dans le but d’honorer les valeurs culturelles traditionnelles des ethnies vietnamiennes et de renforcer la grande union nationale de la communauté des 54 ethnies.

Photo : VNA/CVN

Cette année, l’événement a réuni environ 200 participants, parmi lesquels des patriarches, des chefs de village, des intellectuels et des artisans éminents, représentant diverses ethnies minoritaires telles que Si La, Lô Lô, Dao, Tày, Nùng...

Grande union nationale

Lors de son discours à la fête, le président Luong Cuong a souligné que l’un des éléments les plus précieux de la culture traditionnelle des 54 ethnies était l’esprit de grande union nationale, qui avait permis au peuple vietnamien de relever tous les défis tout au long de son histoire.

Photo : VNA/CVN

Affirmant que la fête "Les couleurs du printemps à travers le pays" n’était pas seulement une célébration du Nouvel An, mais aussi un événement culturel et politique riche de significations, le chef de l'État a déclaré que c’était une occasion pour chaque Vietnamien de préserver et d'approfondir les valeurs culturelles de la nation. Cela renforce l’union et améliore la compréhension mutuelle des Vietnamiens dans le processus d'édification et de développement du pays.

Luong Cuong a souligné que les cultures traditionnelles des 54 ethnies étaient des patrimoines inestimables et des ressources précieuses pour bâtir un Vietnam puissant.

Photo : VNA/CVN

Il a exhorté les autorités de tous niveaux, du central au local, à continuer d’élaborer, de promulguer et de mettre en œuvre des politiques en faveur des groupes ethniques, garantissant leurs droits et améliorant leur vie matérielle et spirituelle. Il a insisté sur l'importance des mesures efficaces pour préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles des ethnies, tout en sauvegardant la beauté unique de chacune d'entre elles.

À cette occasion, le président Luong Cuong a offert des cadeaux aux représentants des ethnies participant à la fête "Les couleurs du printemps à travers le pays". En échange, ceux-ci lui ont également présenté des produits culturels caractéristiques de leurs communautés, symbolisant leur respect et leur gratitude.

VNA/CVN