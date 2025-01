Cultures des ethnies, "couleurs du printemps"

Photo : VNA/CVN

Ces festivités rassembleront plus de 100 représentants issus de 16 groupes ethniques, à savoir les Nùng, Tày, Dao, H'mông, Muong, Lao, Thai, Kho Mu, Tà Oi, Ba Na, Xo Dang, Gia Rai, Co Tu, Êdê et Khmer. Ils proviendront de 11 provinces et ville que sont Thai Nguyên, Hanoï, Hà Giang, Son La, Hòa Binh, Thua Thiên Huê, Ninh Thuân, Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak et Soc Trang.

Le point culminant des activités sera le programme d'échange “Quand le printemps arrive au Nord-Ouest”, une célébration commune du Têt traditionnel et de l’arrivée du nouveau printemps, réunissant les ethnies dans une atmosphère festive et solidaire.

Un événement marquant sera la reconstitution de la cérémonie d'offrande de la goutte d'eau, une pratique cultuelle du Tây Nguyên visant à exprimer la gratitude envers les sources d’eau. Ce rite est censé apporter aux communautés des récoltes abondantes.

En complément, les visiteurs pourront découvrir des danses traditionnelles telles que le “xoang”, des démonstrations de gongs, de tissage artisanal et des plats typiques des ethnies vietnamiennes. Le programme inclura également des chants et danses folkloriques du Tây Nguyên intitulés “Le village accueille le printemps”, ainsi que des prières pour le bonheur en cette année du Serpent 2025.

Renforcer l'unité nationale

Dans le cadre de l'événement, une exposition de photo intitulée “Couleurs culturelles à la maison commune” présentera une trentaine de clichés illustrant les festivités des différentes ethnies du Vietnam, mettant en lumière leur diversité culturelle.

Selon un représentant du Comité de gestion du Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, ces activités culturelles témoignent de l’attention portée par le Parti et l'État à la préservation des identités culturelles des groupes ethniques. Elles contribuent également à renforcer l’unité nationale tout en célébrant la richesse culturelle du pays.

Ces festivités s'inscrivent également dans le cadre des célébrations du 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, honorant ainsi l’histoire et les traditions du peuple vietnamien.

VNA/CVN