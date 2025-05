De nombreux dirigeants étrangers adressent leurs condoléances au Vietnam

Décès de l’ancien président Trân Duc Luong

Le président singapourien Tharman Shanmugaratnam, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong ; le roi du Royaume d'Arabie saoudite Salman Bin Abdulaziz Al Saud ; le président des Émirats arabes unis (EAU) Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; le vice-président et Premier ministre des EAU Mohammed bin Rashid Al Maktoum ; le vice-président des EAU Mansour bin Zayed Al Nahyan ; le président de Palestine et de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) Mahmoud Abbas ; le gouvernement du Venezuela ; le président Daniel Ortega et la vice-présidente du Nicaragua Rosario Murillo ont envoyé des télégrammes et des lettres de condoléances aux dirigeants du Parti, de l'État, du peuple vietnamiens ainsi qu’à la famille du défunt.

Photo : VNA/CVN

Dans leurs lettres, les dirigeants singapouriens ont salué les contributions de l'ancien président Trân Duc Luong à la construction et au développement du Vietnam après le Dôi Moi (Renouveau), favorisant l’adhésion du Vietnam à l'ASEAN en 1995 et la gestion des difficultés liées à la crise financière de 1997, contribuant ainsi au développement des relations Vietnam - Singapour en particulier ainsi qu'à la coopération régionale en général.

Dans leurs messages de condoléances, le roi, le prince héritier et le Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite, ainsi que les dirigeants des Émirats arabes unis, ont exprimé leurs plus sincères condoléances aux dirigeants et au peuple vietnamiens, ainsi qu’à la famille du défunt.

Dans sa lettre de condoléances, le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que Trân Duc Luong fut un ami fidèle de la Palestine. Il a également exprimé sa profonde gratitude pour son soutien apporté à la cause palestinienne et aux droits du peuple palestinien.

Dans son communiqué, le gouvernement vénézuélien a salué Trân Duc Luong comme l’un des dirigeants les plus importants du peuple vietnamien héroïque, toujours fidèle aux principes du socialisme et ayant largement contribué au développement et à la prospérité du pays. La République bolivarienne du Venezuela a également apprécié ses contributions au renforcement des relations de coopération entre le Venezuela et le Vietnam.

La lettre de condoléances du dirigeant nicaraguayen a souligné que l’ancien président Trân Duc Luong était un exemple typique, admiré et respecté dans le monde entier.

VNA/CVN