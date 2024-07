Ouverture de la Semaine du partenariat Vietnam - République de Corée Plus 2024

La Semaine du partenariat Vietnam - République de Corée Plus 2024 a été lancée mardi 16 juillet à Hô Chi Minh-Ville par l’Agence sud-coréenne de promotion des investissements commerciaux (KOTRA), relevant du ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (MOTIE), en collaboration avec d’autres organisations.

Photo : VNA/CVN

Cet événement d’une semaine vise à promouvoir la coopération économique bilatérale et à poursuivre la chaîne de promotion commerciale et industrielle entre le Vietnam et la République de Corée.

En mettant l’accent sur les industries intelligentes et respectueuses de l’environnement, il met en avant des secteurs tels que l’énergie et l’environnement, les soins de santé et l’agriculture intelligente, jetant ainsi les bases d’une future coopération économique entre les deux pays.

Lee Ji Hyung, directeur de la coopération économique et commerciale chez KOTRA, a déclaré que l’événement comprenait plusieurs activités clés, notamment des relations commerciales B2B avec des entreprises coréennes dans les industries intelligentes, une conférence présentant les projets potentiels d’APD et de PPP dans la région du sud, et le Korea Buying Foire 2024.

Photo : VNA/CVN

L’activité de connexion commerciale attire la participation de plus de 70 entreprises coréennes et d’environ 150 entreprises vietnamiennes, tandis que la conférence présente des dizaines de projets d’intérêt pour les entrepreneurs et les investisseurs coréens et attire une quarantaine d’entreprises coréennes, dont de grands noms.

Le Korea Buying Fair 2024, qui se tiendra du 17 au 21 juillet, présentera et promouvra une gamme diversifiée de biens de consommation de haute qualité provenant d’environ 40 fabricants coréens, notamment des produits alimentaires, des cosmétiques, des produits de santé et des articles de beauté.

Il offre aux consommateurs vietnamiens, en particulier aux amateurs de produits et de culture coréens, la possibilité de découvrir et d’acheter des biens de consommation de haute qualité.

VNA/CVN