La police thaïlandaise annonce la cause préliminaire des décès de six personnes à Bangkok

Dans la matinée du 17 juillet, la police thaïlandaise a donné une conférence de presse pour annoncer la cause préliminaire des décès de six personnes à l'hôtel Grand Hyatt Erawan de Bangkok la veille.

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Selon la police thaïlandaise, un des six étrangers retrouvés morts mardi 16 juillet aurait commis les meurtres, par empoisonnement. Le mobile du crime est en lien avec des dettes.

Quant à l’enquête sur la septième personne qui avait réservé une chambre avec les victimes, la police l’a identifiée et découvert qu’elle était rentrée au Vietnam le 10 juillet.

Le 16 juillet au soir, les premiers résultats de l'enquête ont montré que la chambre des victimes était fermée à clé de l’intérieur et qu’il n’y avait aucune trace d’entrée ou de sortie de la chambre.

Dans une annonce faite le matin du 17 juillet, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a confirmé qu'un groupe d'agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis se rendrait en Thaïlande pour soutenir l'enquête, notamment le travail concernant les victimes de nationalité américaine. Le Premier ministre thaïlandais a déclaré avoir rencontré l'ambassadeur vietnamien en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, à l'hôtel Grand Hyatt Erawan dans la soirée du 16 juillet pour discuter de l'incident, et a confirmé qu'il avait demandé aux organes compétents de mener une enquête approfondie et d'annoncer prochainement les résultats.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a déclaré que l'ambassade travaillait en étroite coordination avec les autorités locales et les unités compétentes du ministère des Affaires étrangères pour suivre l’affaire, clarifier les informations et identifier les victimes…

Il a également affirmé à l'Agence Vietnamienne d’Information (AVI) que son ambassade était prête à prendre les mesures de protection des citoyens nécessaires. Il a en outre envoyé ses sincères condoléances aux familles des victimes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Après avoir reçu des informations, ainsi que les directives des dirigeants du ministère vietnamien des Affaires étrangères, l'ambassadeur et d’autres responsables de l'ambassade se sont immédiatement rendus sur place.

Sur la base des informations de passeport des quatre victimes vietnamiennes, l'ambassade se coordonnera avec les organes compétents pour les identifier, informer leurs familles et soutenir l’accomplissement des procédures pour que leurs proches s'occupent des funérailles, dès l’autorisation de la police.

L'ambassadeur Pham Viêt Hùng a également apprécié le fait que le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin, ainsi que de hauts dirigeants de la Police royale thaïlandaise, aient été présents sur les lieux et aient tenu une conférence de presse pour annoncer brièvement l'incident dans la soirée du 16 juillet.

Il a déclaré que l'ambassade du Vietnam continuerait à se coordonner avec les autorités locales dans l'enquête sur l'affaire et qu'elle disposerait bientôt d'informations pour la presse.

VNA/CVN