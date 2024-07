Une autopsie thaïlandaise révèle du cyanure dans les corps retrouvés dans un hôtel de Bangkok

Les médecins de l'hôpital mémorial de Chulalongkor de Thaïlande ont confirmé mercredi 17 juillet que les quatre Vietnamiens et deux Américains retrouvés morts à l'hôtel Grand Hyatt Erawan à Bangkok étaient morts d'un empoisonnement au cyanure.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les médecins de l'hôpital mémorial de Chulalongkor de Thaïlande ont déclaré que les six décès semblaient survenus environ 12 à 24 heures avant l'arrivée de la police sur les lieux.

Les corps présentaient des traces du produit chimique à action rapide et avaient des lèvres violettes, indiquant un manque d'oxygène, a déclaré aux journalistes le docteur Kornkiat Vongpaisarnsin de l'hôpital mémorial de Chulalongkorn, ajoutant que d'autres tests étaient en cours.

Lors d'une conférence de presse tenue plus tôt le même jour, la police thaïlandaise a également déclaré que du cyanure avait été trouvé dans toutes les tasses de café sur les lieux, et que l'une des six aurait empoisonné les autres.

Il a été confirmé que seuls les six personnes sont entrées et sorties de la chambre 502 de l'hôtel, selon le major général Noppasin Poolsawat, commandant adjoint du bureau de la police métropolitaine.

Parmi les six personnes qui se sont rendues en Thaïlande du 4 au 12 juillet, se trouve un couple originaire de Hô Chi Minh-Ville, mais ils ne se sont pas enregistrés à l'hôtel en même temps. Noppasin Poolsawat a déclaré que l'affaire semblait être personnelle.

Également lors de la conférence de presse, la police a déclaré que les problèmes d'endettement étaient le motif du crime et que la septième personne qui faisait partie de la réservation d'hôtel avait quitté la Thaïlande pour le Vietnam le 10 juillet.

VNA/CVN