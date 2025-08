Le Premier ministre souligne les priorités de développement pour le Sud-Est

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la sixième réunion du Conseil de coordination de la région Sud-Est et la quatrième réunion du Comité de pilotage pour la mise en œuvre de la Résolution N°98 de l'Assemblée nationale. Cette résolution porte sur les mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville.

Le chef du gouvernement a salué les résultats positifs de la région Sud-Est suite à sa réorganisation administrative, notamment au premier semestre 2025. Il a souligné que cette région, grâce à l'élargissement de son espace de développement, a réalisé des progrès significatifs sur les plans économique, social, de la défense et de la sécurité, contribuant de manière importante aux réalisations nationales, notamment au cours du premier semestre 2025.

Le Premier ministre a appelé les ministères et les collectivités locales à intégrer des plans de développement fondés sur la science et à mobiliser des ressources, en particulier du secteur privé via des partenariats public-privé (PPP), où les capitaux publics servent de catalyseur. Il a également demandé de mettre en place des modèles de gouvernance intelligents et d'organiser l'espace de développement régional pour une croissance rapide et durable.

Selon le Premier ministre, le gouvernement accordera la priorité à des projets d'infrastructures clés tels que le périphérique N°4 de Hô Chi Minh-Ville, le port international de transbordement de Cân Gio, l'aéroport international de Long Thành et le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville.

Un appel à des actions plus vigoureuses

Bien que Hô Chi Minh-Ville ait réalisé des progrès notables, notamment en matière de bien-être social et de réduction de la pauvreté, de mobilisation proactive de ses propres ressources budgétaires pour des projets interrégionaux, le Premier ministre a souligné la nécessité d'une plus grande détermination et d'actions plus vigoureuses. Il a incité la ville à tirer pleinement parti des mécanismes spéciaux de la Résolution N°98 et à prendre l'initiative dans cinq domaines clés : la transformation numérique, le développement et l'application des sciences et technologies, et l'innovation urbaine intelligente ; attirer les investissements dans les industries de haute technologie et les technologies vertes ; développer les secteurs financiers, le tourisme à haute valeur ajoutée et l'économie maritime ; former des ressources humaines de qualité ; et la mise en œuvre des politiques de protection sociale.

Le Premier ministre a appelé à adopter une attitude offensive, à améliorer la coordination interinstitutionnelle et à surmonter les obstacles par des solutions décisives, précises et méthodiques.

Il a appelé au maintien de la stabilité de l'appareil administratif à deux niveaux à Hô Chi Minh-Ville; à stimuler la croissance économique avec un objectif de croissance de 10,3% au second semestre ; à bâtir un gouvernement transparent, intègre et axé sur le service ; et à assurer le développement culturel, le bien-être social, la prévention des catastrophes et l'adaptation au changement climatique.

Il s'est dit confiant que Hô Chi Minh-Ville continuera de promouvoir ses réalisations, de libérer son potentiel et d'accélérer son développement de manière régulière et soutenue.

Le nouveau visage

Depuis sa restructuration administrative, la région Sud-Est comprend trois unités : Hô Chi Minh-Ville, la province de Dông Nai et la province de Tây Ninh. Cette région couvre une superficie de plus de 28.000 km², compte près de 21 millions d'habitants et un produit intérieur brut (PIB) de plus de 150 milliards de dollars. Elle représente également 36,3% des recettes fiscales nationales et environ 42% des investissements directs étrangers.

La région prévoit des investissements massifs dans des infrastructures majeures tels que des parcs éoliens offshore, des zones franches, l'aéroport international de Long Thành et ses autoroutes de liaison, ainsi que des autoroutes telles que Gia Nghia -Chon Thanh et Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài. Pour la période 2026-2030, 36 projets représentant un investissement total de plus de 5,4 milliards de dollars américains ont été proposés au gouvernement central.

Hô Chi Minh-Ville, depuis sa fusion, est devenue la plus grande mégapole du Vietnam et même d'Asie du Sud-Est, avec une population de 14 millions d'habitants et un PIB de 113 milliards de dollars, soit 23,6% du PIB national.

