Les régions frontalières se doteront des complexes éducatifs intégrés

Pour la première fois, le Vietnam s’apprête à doter ses communes frontalières de véritables complexes éducatifs intégrés. Quelque 248 écoles, combinant internat, primaire et collège, seront ainsi construites dans les régions les plus reculées du territoire national.

Cette décision stratégique et urgente vise à réduire les inégalités scolaires, à renforcer les ressources humaines locales et à affirmer la volonté du pays de bâtir un avenir durable à ses frontières.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: sur les 248 communes frontalières réparties dans 22 provinces du pays, près de 330.000 élèves ont besoin d’un hébergement scolaire. Pourtant, moins de 20% d’entre eux bénéficient actuellement de structures d’internat ou de semi-internat.

Pour répondre à cet immense besoin, l’État prévoit d’investir en moyenne 150 milliards de dôngs (soit environ 6,5 millions de dollars) par établissement. Chaque école sera construite sur un terrain de 5 hectares, avec des installations complètes: salles de classe, dortoirs, cantines, laboratoires, terrains de sport et équipements de loisirs.

Pour Pham Van Tuân, directeur de l’école secondaire semi-internat de Muong Lan, dans la province de Son La, c’est un rêve de longue date. "Les enseignants comme les élèves sont impatients de voir sortir de terre cette nouvelle école. Ce sera un lieu sûr et complet, qui aidera à combler le fossé éducatif entre la montagne et la plaine", confie-t-il.

Dès cette année, 100 établissements doivent être construits ou rénovés à titre pilote, avec une date butoir fixée au 30 août 2026. Une volonté claire, affirmée le 27 juillet par le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors d’une réunion à Hanoï. "Mobilisons toutes les forces pour respecter le calendrier", a-t-il lancé.

Dans les localités, la mobilisation est déjà en marche. À Son La, province dotée de 13 communes frontalières et 44 écoles, les autorités locales peaufinent les plans d’implantation.

"C’est une excellente opportunité pour refonder notre système éducatif en zone frontalière. Je demande donc à chaque commune de proposer des terrains d’au moins 3 à 5 hectares. Les services provinciaux se chargeront ensuite de l’étude de faisabilité. Chaque commune doit également dresser l’état des lieux de ses établissements scolaires actuels et formuler les demandes d’investissement nécessaires", déclare Nguyên Dinh Viêt, président du Comité populaire provincial.

Même écho à Dà Nang, où six communes frontalières sont concernées. "Nous devons agir vite pour que, dès la prochaine rentrée, les enfants disposent d’un internat complet, avec des conditions d’étude, de vie et de développement physique optimales", souligne Nguyên Van Quang, secrétaire du Comité municipal du Parti.

Depuis des années, l’État vietnamien multiplie les initiatives pour soutenir l’éducation en zone montagneuse. Néanmoins, malgré les avancées, les écoles de ces régions restent souvent précaires, sous-équipées et sous-dotées en personnel.

La décision du Politburo d’investir massivement dans des complexes associant école primaire, collège et internat dans les communes frontalières s’inscrit ainsi dans une vision globale et profondément humaine. Elle reflète l’engagement du Parti et de l’État en faveur des populations isolées, en quête de développement, de stabilité et d’avenir. En effet, il ne s’agit pas seulement d’ouvrir des classes, mais de garantir l’équité, de renforcer la cohésion nationale et de stabiliser la vie dans les zones sensibles.

Cette réforme éducative sera accompagnée d’une autre mesure phare: à partir de l’année scolaire 2025-2026, les élèves du primaire et du collège en zone frontalière bénéficieront d’un soutien financier pour leurs repas du midi, conformément à une résolution récemment adoptée par l’Assemblée nationale. Une approche globale qui associe infrastructures et bien-être quotidien pour offrir un cadre d’apprentissage digne et efficace.

