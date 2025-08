Le PM demande de surmonter au plus vite les conséquences des inondations

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé vendredi 1 er août aux autorités de se mobiliser pour surmonter les conséquences des inondations dans la province de Diên Biên (Nord) et parer aux glissements de terrain et aux crues soudaines dans les provinces dans les régions montagneuses et la moyenne région du Nord.

Dans son télégramme officiel N°125 envoyée à plusieurs ministres, aux directeurs généraux de la Télévision vietnamienne, de la Voix du Vietnam et de l’Agence Vietnamienne d’Information, le chef du gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées ou portées disparues et a partagé les difficultés et les pertes des populations des zones sinistrées.

Selon un rapport du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, des crues soudaines et des glissements de terrain se sont produits dans les communes de Tia Dinh et Xa Dung, province de Diên Biên, tuant trois personnes, faisant neuf disparus, endommageant dix maisons et coupant de nombreuses routes.

Le Premier ministre a demandé de concentrer les efforts sur la gestion rapide des conséquences des crues soudaines et des glissements de terrain dans la province de Diên Biên, et la réponse proactive aux risques de glissements de terrain et de crues soudaines, en garantissant la sécurité des personnes et des biens.

Le télégramme officiel est envoyé notamment aux ministres de la Défense, de la Police, de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction, des Sciences et des Technologies, de la Santé, de l’Éducation et de la Formation ; aux présidents des Comités populaires des provinces de Diên Biên, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Phu Tho, Quang Ninh, Lang Son, Bac Ninh, Cao Bang, Thai Nguyên, Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh.

Accéder rapidement aux zones touchées

Le président du Comité populaire de la province de Diên Biên est invité à diriger en personne les opérations et à mobiliser les forces et les moyens nécessaires pour accéder rapidement aux zones touchées par les glissements de terrain, les crues soudaines et les inondations soudaines afin d’aider la population à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

Les ministres de la Défense, et de la Police sont chargés de diriger les forces militaires et policières stationnées sur place à se coordonner de manière proactive avec les forces locales de la province de Diên Biên pour rechercher d’urgence les personnes disparues et aider la population sinistrée à surmonter rapidement les conséquences des crues soudaines et des glissements de terrain.

Les ministres de la Défense, de la Police, de l’Agriculture et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, de la Construction, les présidents des comités populaires des provinces dans les régions montagneuses et la moyenne région du Nord et du Centre-Nord devront réviser les zones à risque pour évacuer et reloger les résidents ; disposer des forces pour surveiller et guider les déplacements à travers les zones à haut risque.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement est également chargé d’organiser la surveillance, la prévision et la diffusion d’informations en temps opportun sur les conditions météorologiques et les catastrophes naturelles, notamment les fortes pluies, les crues soudaines et les glissements de terrain.

Les ministres de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, des Sciences et des Technologies, de la Santé, et de l’Éducation et de la Formation devront, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, diriger les mesures de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles ; et remettre rapidement en état les infrastructures endommagées par les catastrophes naturelles

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, au nom du gouvernement, doit conduire vendredi 1er août une délégation gouvernementale dans les provinces sinistrées afin de diriger les efforts visant à surmonter rapidement les conséquences des catastrophes naturelles, ainsi qu’à continuer à déployer les mesures de prévention, de contrôle et de gestion des catastrophes.

De fortes pluies tombées ces 12 dernières heures ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain dévastateurs dans plusieurs zones au nord de la province de Diên Biên. De nombreux villages ont été isolés et des centaines de foyers ont été évacués d’urgence. Plusieurs routes nationales et provinciales ont été gravement endommagées, paralysant la circulation dans la région.

Selon la station hydrométéorologique provinciale, des pluies modérées à fortes ont persisté dans la province au cours des 12 dernières heures, certaines zones ayant même connu de très fortes précipitations. Des averses éparses devraient se poursuivre, avec des cumuls de précipitations allant de 20 à 30 mm, dépassant parfois les 70 mm.

