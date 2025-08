GSM collabore avec Thái Son pour offrir des emplois aux soldats démobilisés

Le 30 juillet, la Société par actions de mobilité verte et intelligente GSM a signé un accord de coopération avec le Centre de formation professionnelle Thái Son (relevant du Département général de la logistique du ministère de la Défense) concernant la formation et le recrutement de soldats démobilisés en tant que chauffeurs professionnels pour Xanh SM.

Ce programme de coopération ouvre une voie concrète et humaine pour la reconversion de ressources humaines qualifiées et disciplinées issues de l’armée vers le secteur civil. Il s’agit d’un effort conjoint visant à offrir des débouchés professionnels aux anciens militaires, contribuant ainsi au développement socio-économique et à la promotion d’un modèle de transport durable.

Selon l’accord, le Centre Thái Son assurera le recrutement et la formation à la conduite automobile pour les militaires ayant achevé leur service. La qualité de l’enseignement sera garantie conformément aux normes et réglementations en vigueur. Les stagiaires seront non seulement formés aux compétences techniques, mais aussi aux comportements professionnels, à la communication respectueuse et à l’esprit de discipline, autant de qualités essentielles pour devenir chauffeur au sein du système Xanh SM.

Le tarif préférentiel de la formation est fixé à 18,15 millions de dôngs par session (hors frais d’examen, de permis et de conduite sur simulateur). Les stagiaires pourront payer en deux fois : 10,15 millions de dôngs lors du dépôt du dossier et 8 millions après la phase théorique. Xanh SM pourra avancer la deuxième tranche selon les termes convenus, allégeant ainsi la charge financière initiale et témoignant de son engagement à accompagner ces anciens militaires dans leur reconversion.

À l’issue de la formation, les stagiaires éligibles seront officiellement recrutés par Xanh SM, avec un revenu compétitif et un environnement de travail professionnel. Cette équipe de chauffeurs à temps plein, aguerris par leur expérience militaire, contribuera à élever la qualité des services et la sécurité de Xanh SM, apportant ainsi satisfaction et confiance aux clients.

Lors de la cérémonie de signature, Nguyên Văn Thanh, directeur général monde de GSM, a déclaré : "Le soldat est une image emblématique de courage, d’intégrité, de discipline et de dévouement. Nous croyons que ces qualités, forgées dans l’armée, continueront de briller au sein de Xanh SM et contribueront même à définir de nouveaux standards dans le secteur du transport, faisant de Xanh SM une marque vietnamienne verte, civilisée et conviviale".

De son côté, Nguyên Văn Viêt, directeur du Centre Thái Son, a affirmé : "Il ne s’agit pas seulement d’un choix de carrière stable, mais aussi d’une opportunité pour les stagiaires de continuer à servir la communauté, en veillant à la sécurité et au bien-être des passagers à chaque trajet"

Cette collaboration entre GSM et le Centre Thái Son représente une initiative novatrice et porteuse de sens, ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles aux anciens militaires tout en accompagnant la tendance vers un transport plus vert à l’échelle nationale.

Texte et photo : Minh Thu/CVN