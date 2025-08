Glissements de terrain à Diên Biên : les secours en course contre la montre

Dans l'après-midi du 1er août, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà s’est rendu sur place pour diriger les opérations de secours et les efforts de redressement après les crues soudaines et les glissements de terrain ayant causé de lourds dégâts humains et matériels dans la province de Diên Biên.