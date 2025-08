Favoriser le droit à l'éducation grâce aux internats

Le Politburo du Parti communiste vietnamien a officiellement validé une politique d’investissement ambitieuse, scellant la construction de 248 internats regroupant primaire et secondaire dans les communes longeant les frontières terrestres du pays. Cette décision stratégique a été entérinée par une récente conclusion de l’instance dirigeante.

Ce projet d’envergure s’affirme comme un pilier du développement socio-écono-mique et de la mise en œuvre des politiques ethniques. Son objectif est clair : rehausser le niveau d’instruction, améliorer la qualité des ressources humaines et former des cadres issus des minorités locales. Il ambitionne également d’améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des habitants des zones frontalières, contribuant ainsi au renforcement de la défense et de la sécurité nationales.

Une réalisation progressive et exigeante

Au moins cent de ces établissements, nouveaux ou rénovés, sont attendus d’ici fin 2025, idéalement prêts pour la rentrée scolaire suivante. Ces premières constructions serviront de modèles pour une implémentation plus vaste, pour un déploiement plus large, avec l’ambition de construire les 248 écoles en deux à trois ans. Chaque structure devra scrupuleusement respecter les normes techniques de conception, de taille et d’espace. Elles seront intégralement équipées pour optimiser l’apprentissage, favoriser l’épanouissement physique et spirituel des élèves, garantir des conditions de vie quotidiennes optimales et assurer une sécurité totale.

Le Comité du Parti du gouvernement a été mandaté pour piloter cette ambitieuse politique. Il dirigera les ministères, agences et comités populaires des provinces frontalières impliqués dans sa concrétisation. Le Comité du Parti du ministère de l’Éducation et de la Formation a, pour sa part, la tâche spécifique de collaborer avec les autorités locales et les organismes pertinents. Leur mission : réviser et amender les réglementations actuelles afin de s’assurer que les élèves des communes frontalières bénéficient de politiques d’internat et de semi-internat parfaitement adaptées aux spécificités géographiques et aux défis du terrain.

Ce même comité œuvrera de concert avec le ministère de l’Intérieur pour élaborer un plan d’affectation des enseignants, basé sur les effectifs actuels et les besoins projetés. Il prendra également en charge la formation des professeurs en langues des minorités ethniques et soumettra des propositions budgétaires essentielles au fonctionnement pérenne des écoles, ainsi que des indemnités adaptées pour le personnel enseignant dans ces nouvelles conditions.

Parallèlement, des mesures incitatives seront mises en place pour encourager les professionnels à exercer dans les communes frontalières. Un plan de partenariats sera également établi entre les écoles nationales et celles des zones frontalières, favorisant les échanges, les connexions et un soutien mutuel aux établissements défavorisés.

Le Comité du Parti du ministère de la Construction, en coordination avec les ministères de l’Éducation et de la Formation et des Affaires ethniques et religieuses, a été désigné pour concevoir des modèles architecturaux standardisés pour ces internats inter-niveaux. Ces modèles serviront de cadre de référence, permettant aux localités de les adapter selon leurs spécificités propres.

Le Comité du Parti du ministère des Finances collaborera avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, les comités populaires provinciaux et les agences concernées. Leur mission : équilibrer les sources de financement, issues des budgets centraux, locaux et d’autres fonds légitimes. Ils détermineront les niveaux d’investissement globaux, les différentes phases de déploiement et les modalités de sélection des entreprises pour la construction des 248 établissements. Des dispositions devront aussi être prises pour assurer la pérennité des budgets de fonctionnement annuels de ces écoles.

Préparation foncière et infrastructurelle

Quant aux Comités populaires des provinces frontalières, ils seront chargés, en lien avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, de réviser et d’ajuster leur plans d’aménagement avec pertinence. Leur rôle consistera à préparer les terrains nécessaires aux chantiers et à garantir la mise en place des infrastructures techniques indispensables au développement de ces nouvelles installations éducatives.

Enfin, le Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations de masse centrales ont été mandatés pour lancer des campagnes de mobilisation nationale. Celles-ci appelleront les différents secteurs, localités, organisations, individus, entreprises et l’ensemble de la société à unir leurs efforts pour soutenir la construction et la modernisation des écoles dans les communes frontalières.

Le Comité du Parti du gouvernement supervisera directement celui du ministère de l’Éducation et de la Formation, qui coordonnera avec les agences compétentes la mise en œuvre de cette conclusion. Toute difficulté ou problème excédant leurs prérogatives devra être signalé aux autorités supérieures pour résolution. Tout au long de ce processus, une inspection et une supervision rigoureuses seront assurées, avec une tolérance zéro pour toute perte, gaspillage ou conduite répréhensible.

