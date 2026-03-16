Le Premier ministre s’entretient par téléphone avec le président angolais

Dans l’après-midi du 16 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone avec le président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, afin d’échanger sur les relations bilatérales Vietnam - Angola et plusieurs questions internationales d’intérêt commun.

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Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité le président João Manuel Gonçalves Lourenço et l’Angola pour avoir assumé avec succès la présidence tournante de l’Union africaine (UA) en 2025.

Il a également transmis les salutations et l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et des dirigeants vietnamiens invitant le président angolais et les hauts responsables angolais à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde préoccupation face à l’évolution du conflit au Moyen-Orient et à ses répercussions sur l’économie mondiale. Il a proposé que l’Angola soutienne davantage l’approvisionnement du Vietnam en pétrole brut et en gaz, et coopère pour accélérer la mise en œuvre du mémorandum d’accord sur la coopération pétrolière et gazière entre la société vietnamienne PVEP (PetroVietnam Exploration Production Corporation) et la société angolaise Sonangol E&P, ainsi que les activités d’exploitation énergétique du groupe Xuân Thiên.

Concernant les relations bilatérales, Pham Minh Chinh a proposé que les deux pays poursuivent leur coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement les engagements et accords conclus lors de la visite d’État du président vietnamien Luong Cuong en Angola en août 2025, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de l’exploitation minière et de la sécurité énergétique, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars dans un proche avenir.

Le Premier ministre a également proposé de promouvoir les mécanismes de coopération existants et d’achever rapidement les négociations en vue de la signature d’un accord sur la promotion et la protection des investissements ainsi que d’un accord visant à éviter la double imposition.

Photo : VNA/CVN

Il a par ailleurs exprimé le souhait que l’Angola, fort de son rôle et de son prestige au sein de l’Union africaine, soutienne activement le renforcement des relations entre le Vietnam et l’Union africaine, tout en affirmant que le Vietnam est prêt à aider l’Angola à développer ses relations avec les pays de l’ASEAN.

De son côté, le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço a affirmé attacher toujours de l’importance aux relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam et s’est dit prêt à promouvoir de nouvelles opportunités de coopération entre les deux économies.

Il a indiqué que, dans la continuité des activités marquant le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025, le ministère angolais des Affaires étrangères collaborerait avec son homologue vietnamien pour préparer une visite prochaine de hauts dirigeants angolais au Vietnam.

Partageant les préoccupations du Premier ministre vietnamien concernant la situation au Moyen-Orient, le président angolais a estimé que les pays affectés par les répercussions du conflit devraient renforcer leur coordination afin d’en atténuer les impacts négatifs.

Il s’est déclaré favorable au renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays, comme l’a proposé le chef du gouvernement vietnamien.

VNA/CVN