Évaluer globalement le développement des zones économiques spéciales de Vân Dôn, Vân Phong et Phu Quôc

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 16 mars des réunions de la permanence du gouvernement consacrées à la levée des obstacles au développement, à la résolution de projets en suspens et à la mobilisation des ressources pour stimuler la croissance. Les discussions ont également porté sur le développement des zones économiques spéciales de Vân Dôn, Vân Phong et Phu Quôc, appelées à devenir des moteurs de croissance pour l’économie nationale.

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Photo : VNA/CVN

Le 16 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé des réunions de la permanence du gouvernement afin d’examiner plusieurs questions importantes visant à poursuivre la levée des difficultés et obstacles, à traiter les projets en suspens et à mobiliser efficacement les ressources pour promouvoir les moteurs de croissance.

Ces efforts visent à favoriser un développement rapide et durable, à atteindre un objectif de croissance économique de 10% au moins, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en garantissant les grands équilibres de l’économie dans le contexte de nombreux défis et difficultés.

Les participants ont notamment examiné la situation et les résultats du traitement des projets et entreprises du secteur de l’Industrie et du Commerce en retard ou peu efficaces, la préparation d’un projet de soutien aux infrastructures pour la production de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong financé par un prêt de la Banque mondiale, ainsi que la résolution des difficultés liées aux projets routiers BOT (Build, Operate, Transfer - Construire, Exploiter, Transférer) et aux dépenses d’assurance maladie en suspens.

Photo : VNA/CVN

Concernant le projet d’étude et d’évaluation globale visant à promouvoir le développement socio-économique des zones économiques spéciales de Vân Dôn, Vân Phong et Phu Quôc, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et organes compétents de proposer l’expérimentation de mécanismes et politiques spécifiques et innovants, adaptés à chaque zone, afin d’exploiter pleinement leurs potentiels distinctifs, leurs opportunités exceptionnelles et leurs avantages compétitifs, et d’en faire des moteurs de développement pour les localités, les régions et l’ensemble du pays.

Concernant les projets et entreprises du secteur de l’Industrie et du Commerce en retard ou peu efficaces, le Premier ministre a demandé d’achever définitivement le traitement des projets restants sur la base des mécanismes et outils déjà autorisés par les autorités compétentes, en faisant preuve d’esprit d’initiative et de responsabilité dans l’intérêt général, en particulier de la part des responsables.

VNA/CVN