Le ministre chinois de la Défense rend visite à la Brigade de commandos 113 du Vietnam

Dans l'après-midi du 15 mars, le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a rendu visite à la Brigade de commandos 113 de l’Armée populaire du Vietnam. Cette visite s’est déroulée alors que le ministre chinois conduisait une haute délégation pour participer au premier Dialogue stratégique au niveau ministériel entre le Vietnam et la Chine, ainsi qu’à la 17 e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale.

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L’accueil a été présidé par le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, en présence de hauts responsables du ministère vietnamien de la Défense et de l’Armée populaire du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les ministres des deux pays ont écouté un rapport détaillé sur l’histoire, les activités et les exploits remarquables de la Brigade de commandos 113, qui a reçu à trois reprises le titre de Héros des forces armées populaires. À cette occasion, les délégués se sont rendus sur le terrain d'entraînement pour assister à une démonstration technique de cette unité.

La démonstration a débuté par un tir de bienvenue formant le message : "Chaleureuse bienvenue au général Dong Jun, ministre de la Défense de la République populaire de Chine", entouré de seize drapeaux disposés de part et d’autre. Elle s’est poursuivie par des présentations de techniques de camouflage, de tir avec différents types d’armes, ainsi que par des exercices de combat rapproché et d’autres activités d’entraînement. À travers ces exercices, la Brigade de commandos 113 a réaffirmé sa réputation de force d'élite au sein de l'Armée populaire du Vietnam.

À l'issue de la visite, le général Phan Van Giang et son homologue chinois sont allés à la rencontre des soldats pour les féliciter personnellement de leurs performances et leur offrir des cadeaux.

VNA/CVN