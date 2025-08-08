Faire des relations Vietnam - Angola un modèle de coopération Sud-Sud

Le président de la République Luong Cuong a affirmé que sa visite d’État en Angola reflétait la volonté du Vietnam d’approfondir ses relations avec l’un des partenaires les plus fiables d’Afrique. Il a exprimé son espoir d’une nouvelle ère de relations politiques profondes et économiques fortes, rythmées par des échanges populaires dynamiques, et de voir les relations bilatérales devenir un modèle de coopération Sud-Sud.

>> Entretien entre les présidents vietnamien et angolais

>> Vers une nouvelle phase de coopération plus efficace entre le Vietnam et l’Angola

Photo : VNA/CVN

S’adressant à une session plénière extraordinaire de l’Assemblée nationale angolaise, le 7 août après-midi (heure locale), il a souligné que, malgré leur éloignement géographique, le Vietnam et l’Angola partagent de nobles souvenirs communs de leurs luttes pour l’indépendance et la liberté. Le Vietnam a été le deuxième pays au monde à établir officiellement des relations diplomatiques avec l’Angola après la déclaration d’indépendance de ce dernier le 11 novembre 1975. Au cours du dernier demi-siècle, l’amitié fraternelle traditionnelle entre les deux nations s’est renforcée.

Saluant le rôle et l’importance croissants de l’Angola sur la scène régionale et internationale, le chef de l’État vietnamien s’est dit confiant que l’Angola, en tant que président de l’Union africaine (UA) cette année, continuera de mener et de contribuer à davantage d’initiatives en faveur de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Évoquant les évolutions mondiales, il a observé que le monde connaît une mutation fondamentale vers la multipolarité. Si la paix, la coopération et le développement demeurent des tendances majeures et des aspirations communes à tous les peuples, d’importants défis persistent, notamment les conflits, les points chauds potentiels et les impacts de la concurrence géostratégique entre les grandes puissances. L’Asie et l’Afrique sont confrontées à des difficultés croissantes en matière de sécurité hydrique et alimentaire, qui pourraient menacer leurs acquis en matière de développement.

Dans ce contexte, le dirigeant vietnamien a affirmé que les deux pays doivent unir leurs efforts pour promouvoir la coopération Sud-Sud, contribuer à l’édification d’un ordre politique et économique mondial juste et équitable, ancré dans le droit international, préserver l’indépendance et la souveraineté, et promouvoir une solidarité et une coopération internationales larges et concrètes, fondées sur la bonne volonté, l’égalité et le respect mutuel, la Charte des Nations Unies et le droit international servant de fil conducteur à la réflexion et à l’action.

Revenant sur les près de 40 ans de rénovation du Vietnam, il a souligné que le pays était sorti de la pauvreté pour devenir l’un des principaux exportateurs mondiaux de riz et figurer parmi les 32 premières économies et les 20 premières nations commerciales. Le Vietnam a signé 17 accords de libre-échange, le reliant à 60 économies importantes à travers le monde. Fort d’une politique stable et d’une société sûre, il est aujourd’hui une destination attractive pour les investisseurs internationaux.

Le président Luong Cuong a souligné les réussites du Vietnam en matière de relations extérieures, soulignant ses relations diplomatiques avec 194 pays, ses partenariats stratégiques globaux avec 37 nations, sa participation active à plus de 70 organisations internationales et les relations du Parti communiste du Vietnam avec 259 partis politiques dans 119 pays. Par ailleurs, l’Assemblée nationale du Vietnam entretient des relations avec plus de 140 parlements à travers le monde, dont l’Assemblée nationale angolaise.

Photo : VNA/CVN

Alors que le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, il a persévéré en réalisant trois avancées stratégiques : la réforme institutionnelle, un capital humain de qualité et des infrastructures modernes, ainsi que les quatre piliers qui propulseront le pays vers une nouvelle ère de croissance et de prospérité.

Concernant l’avenir des relations entre le Vietnam et l’Angola, le président Luong Cuong a déclaré que le Vietnam chérissait et espérait renforcer sa collaboration globale avec l’Afrique, et en particulier avec l’Angola, son ami traditionnel.

Pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, il a proposé de se concentrer conjointement sur le renforcement de la confiance politique, l’élargissement de la collaboration économique, commerciale et d’investissement, le renforcement des relations interpersonnelles, la promotion des domaines de coopération traditionnels et l’approfondissement de la coordination au sein des forums multilatéraux, internationaux et régionaux.

Le président Luong Cuong a exprimé l’espoir que l’Angola soutienne le Vietnam dans le renforcement de ses relations avec l’UA dans les domaines prioritaires de l’Agenda 2063 de l’UA, notamment la sécurité, la paix, l’agriculture, l’éducation, la santé et la transformation numérique. Le Vietnam, de son côté, est prêt à soutenir l’Angola et les organisations africaines dans la promotion de leurs relations avec l’ASEAN et les autres pays membres, a-t-il poursuivi.

En conclusion de son discours, le dirigeant vietnamien a souligné qu’après cinq décennies de partenariat, le Vietnam et l’Angola ont surmonté tous les bouleversements historiques tout en faisant preuve d’une solidarité durable et inébranlable. Il s’est dit convaincu que leurs relations continueront de se développer positivement et durablement, au bénéfice des deux peuples et pour la paix, la stabilité et la prospérité dans chaque région et dans le monde.

Dans son discours d’ouverture, la présidente de l’Assemblée nationale angolaise, Carolina Cerqueira, a souligné que la présence du président Luong Cuong à la session témoignait de l’amitié, de la solidarité et de la coopération pour un développement commun entre les deux pays. Elle a souligné les remarquables parallèles entre les luttes des deux pays pour l’indépendance et la construction nationale, affirmant que le courage et la détermination du Vietnam dans son propre parcours ont longtemps été une source de courage et d’inspiration pour le peuple angolais.

Elle a profité de l’occasion pour remercier le Vietnam pour son soutien et son affection à l’Angola au cours des cinq dernières décennies, exprimant sa conviction que leur histoire de solidarité et d’amitié représente un atout commun qui doit être approfondi. Dans un contexte mondial de plus en plus complexe, Cerqueira a exprimé l’espoir que les deux parties puissent travailler ensemble pour contribuer aux grands enjeux mondiaux et connecter les organisations régionales dont elles sont membres.

VNA/CVN