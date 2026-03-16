Premier dialogue stratégique Vietnam - Chine 3+3

La première réunion du Dialogue stratégique au niveau ministériel des Affaires étrangères (AE), de la Défense et de la Police Vietnam - Chine (3+3) s’est tenue le 16 mars à Hanoï.

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La réunion a été coprésidée par les membres du Bureau politique Lê Hoài Trung, ministre des Affaires étrangères, Phan Van Giang, ministre de la Défense, et Luong Tam Quang, ministre de la Police, ainsi que par leurs homologues chinois Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, Dong Jun, ministre de la Défense, et Wang Xiaohong, ministre de la Police.

Photo : VNA/CVN

Les ministres des deux pays ont souligné l’importance du mécanisme de Dialogue stratégique « 3+3 », qui contribue à promouvoir les relations entre le Vietnam et la Chine, à renforcer la confiance politique et à favoriser la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont également partagé une évaluation commune du développement positif des relations bilatérales, orienté selon la dynamique dite des "six renforcements". Face aux évolutions rapides et complexes de la situation internationale et régionale, elles ont estimé qu’il devenait de plus en plus nécessaire pour les deux pays de renforcer la solidarité et la coopération, de consolider la confiance politique et de coordonner étroitement les impératifs de développement et de sécurité. Les deux parties ont réaffirmé leur attachement à la voie socialiste et leur volonté de coopérer avec la communauté internationale pour relever les défis communs en matière de sécurité et de développement, conformément au droit international et à la Charte de l’ONU.

Les ministres chinois ont exprimé leur confiance dans les perspectives de développement des deux pays, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de croissance et que la Chine met en œuvre son quinzième plan quinquennal. La Chine, ont-ils souligné, attache une grande importance au renforcement des relations avec le Vietnam et se tient prête à mettre en œuvre les consensus de haut niveau, à intensifier les échanges d’expériences en matière de construction du Parti et de gouvernance nationale, ainsi qu’à protéger les intérêts de sécurité et de développement des deux pays.

Pour leur part, les ministres vietnamiens ont réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens considéraient le développement des relations avec la Chine comme une orientation constante, un impératif objectif et un choix stratégique prioritaire dans la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, d’autosuffisance, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam, ainsi que dans sa politique de défense fondée sur le principe des « quatre non ». Le Vietnam maintient par ailleurs son attachement à la politique d’« une seule Chine » et se déclare disposé à participer, de manière appropriée, aux initiatives chinoises en matière de développement, de sécurité et de gouvernance mondiale.

La partie vietnamienne a proposé aux secteurs de la diplomatie, de la défense et de la sécurité publique des deux pays de renforcer la confiance politique et mettre en œuvre des consensus de haut niveau. Les deux parties sont également appelées à intensifier les échanges de haut niveau entre les deux pPartis et les deux États, à améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération existants et à promouvoir une coopération concrète, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des infrastructures stratégiques et de la science et de la technologie.

Les ministres vietnamiens ont également suggéré de renforcer la coopération dans la gestion des frontières, le contrôle des flux migratoires et la lutte contre la criminalité, tout en intensifiant le partage d’informations et d’expériences dans des domaines tels que la sécurité du régime, la sécurité nationale globale, la sécurité énergétique, environnementale, informationnelle et des données. Ils ont également proposé d’approfondir la coordination dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies, les missions de recherche et de sauvetage, l’assistance humanitaire internationale, ainsi que dans les cadres de coopération régionale, en particulier ceux reposant sur le rôle central de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Les ministres chinois ont convenu de coopérer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les consensus de haut niveau et maintenir des échanges réguliers entre les institutions correspondantes des deux pays sur la situation interne ainsi que sur les évolutions internationales et régionales, afin de garantir la sécurité politique.

Ils ont également exprimé leur volonté d’approfondir la coopération en matière de défense, de sécurité et d’application de la loi, notamment dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et les crimes de haute technologie, tout en renforçant la coopération substantielle dans divers domaines et en coordonnant étroitement les impératifs de sécurité et de développement.

Les ministres des deux pays ont enfin souligné l’importance de gérer et de résoudre de manière appropriée les questions maritimes, conformément à l’esprit d’amitié entre les deux nations et au droit international, afin de préserver un environnement pacifique et stable propice au développement de chaque pays et de la région.

VNA/CVN