Tô Lâm reçoit les ministres chinois des AE, de la Défense et de la Police

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu le 16 mars à Hanoï le ministre chinois des Affaires étrangères (AE), Wang Yi, le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, et le ministre chinois de la Police, Wang Xiaohong, à l’occasion de la tenue de la première réunion du Dialogue stratégique "3+3" au niveau des ministres des AE, de la Défense et de la Police Vietnam - Chine.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Tô Lâm a adressé ses salutations cordiales et ses meilleurs vœux au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping. Il a également remercié le Comité central du PCC et le dirigeant Xi Jinping pour leur fort soutien au XIVe Congrès du PCV. Il a félicité la Chine pour ses importantes réalisations ainsi que pour le succès de la quatrième session de la XIVe Assemblée populaire nationale de Chine. Il s’est déclaré convaincu que la Chine mettrait efficacement en œuvre son 15e Plan quinquennal de développement économique et social, orienté vers un développement de haute qualité.

Tô Lâm a hautement apprécié et salué la première visite conjointe au Vietnam des trois ministres chinois des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police ainsi que l’organisation du premier Dialogue stratégique "3+3". Il a souligné l’importance de ce mécanisme pour consolider la confiance politique, renforcer la cohésion stratégique et promouvoir le développement stable des relations Vietnam - Chine, tout en démontrant la responsabilité des deux pays dans le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

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Remerciant Tô Lâm pour le temps accordé à la délégation, les trois ministres chinois ont transmis les salutations chaleureuses du dirigeant Xi Jinping au secrétaire général du PCV, ainsi que les félicitations du Parti et de l’État chinois à leurs homologues vietnamiens pour le succès du XIVe Congrès national du PCV et des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale vietnamienne. Ils ont félicité le dirigeant vietnamien pour sa réélection au poste de secrétaire général du PCV. Ils ont exprimé leur confiance dans la capacité du Vietnam, sous la direction de Tô Lâm, à mettre efficacement en œuvre la résolution du XIVe Congrès du PCV et à atteindre les deux "objectifs centenaires" liés à la fondation du Parti et de l’État.

Évoquant les résultats importants du XIVe Congrès du PCV et les orientations stratégiques visant à renforcer la défense et la sécurité, ainsi qu’à promouvoir la diplomatie et l’intégration internationale, Tô Lâm a souligné que, dans un contexte international complexe, le Vietnam poursuivait une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi que la politique de défense dite des "quatre non". Il a également réaffirmé l’attachement constant du Vietnam au respect du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi qu’au règlement pacifique des différends et des désaccords sur la base du droit international.

Le secrétaire général du PCV a réaffirmé que le développement des relations avec la Chine constituait une priorité de premier plan et un choix stratégique dans la politique extérieure du Vietnam. Il a souligné que les deux Partis et les deux États avaient ensemble défini un système de cadres et d’orientations directrices globales, créant ainsi une base politique solide permettant aux relations Vietnam - Chine de continuer à se développer de manière positive, conformément à l’orientation établie. Les perceptions communes de haut niveau, les engagements et les accords de coopération ont été pleinement saisis et strictement mis en œuvre par les secteurs et les échelons des deux parties, de manière sérieuse et efficace, avec notamment des contributions importantes des secteurs des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police des deux pays.

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Concernant les orientations futures, Tô Lâm a souligné que la tâche prioritaire des deux parties était de continuer à élever leur cohésion stratégique afin d’obtenir des résultats concrets dans la coopération bilatérale et d’apporter des bénéfices tangibles aux deux peuples. Il s’est déclaré prêt à maintenir des échanges étroits avec le dirigeant Xi Jinping et à continuer de guider les secteurs et organismes des deux pays pour assurer un développement positif des relations Vietnam - Chine dès le début du nouveau mandat.

Le secrétaire général To Lam a proposé que les secteurs des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police des deux pays jouent un rôle de pionnier et de premier plan, en coordonnant étroitement la mise en œuvre des priorités telles que l’application efficace des perceptions communes de haut niveau et la transformation du Dialogue stratégique « 3+3 » en un mécanisme exemplaire.

Il a proposé que les ministères des Affaires étrangères des deux pays coordonnent la planification et l’organisation des échanges de haut niveau et à tous les niveaux, et qu’ils travaillent avec les ministères, secteurs et localités concernés afin de promouvoir une coopération substantielle entre les deux pays avec de nouveaux points forts, en mettant l’accent sur la coopération ferroviaire, ainsi que sur la facilitation de la coopération économique et commerciale et des échanges entre les peuples des deux pays.

Il a encouragé les ministères de la Défense des deux pays à mettre en œuvre efficacement les mécanismes existants d’échanges et de coopération, tout en s’efforçant de créer des percées dans les domaines de coopération, à la hauteur du niveau d’attachement et de confiance stratégique entre les deux pays.

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Il a appelé les ministères de la Policee des deux pays à accorder une attention particulière à l’orientation de l’application de la loi, au renforcement de la coopération dans la lutte contre la criminalité et au partage d’expériences en matière de protection de la sécurité politique.

Le secrétaire général To Lam a également proposé que les deux parties contrôlent et gèrent de manière appropriée les désaccords en mer conformément aux perceptions communes de haut niveau ; qu’elles persistent à les régler par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), contribuant ainsi à consolider la confiance et à maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Exprimant leur accord et leur appréciation à l’égard des orientations et des propositions de To Lam, les trois ministres chinois ont présenté les résultats importants de la première réunion du Dialogue stratégique « 3+3 ». Ils ont réaffirmé que la Chine considérait toujours le Vietnam comme une orientation prioritaire dans sa politique de diplomatie de voisinage, ainsi qu’une orientation importante dans la ligne générale de sa politique étrangère, et qu’elle était prête à partager son expérience et à soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses nouveaux objectifs de développement.

Les ministres chinois ont affirmé qu’ils collaboreraient étroitement avec leurs homologues vietnamiens, en se fondant sur les perceptions communes de haut niveau, afin de renforcer le partage d’expériences théoriques et pratiques en matière de construction de Parti et de gouvernance d’État ; d’approfondir la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’application de la loi, de la prévention et de la lutte contre la criminalité, ainsi que des exercices conjoints ; d’élever la coopération substantielle dans divers domaines, notamment le commerce, l’investissement, les sciences et technologies et l’intelligence artificielle ; de consolider la base sociale des relations bilatérales en intensifiant la coopération dans le tourisme, l’éducation et la formation, ainsi que les échanges entre les peuples ; et de mieux contrôler et régler les désaccords, conformément au nouveau niveau des relations entre les deux pays, aux perceptions communes de haut niveau et au droit international.

VNA/CVN