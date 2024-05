Le Vietnam réfute les jugements américains sur la liberté religieuse

Le Vietnam met toujours en œuvre de manière conséquente la politique de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion ainsi que la liberté de non croyance et de non religion de tous ses citoyens, a affirmé la diplomate lors d’une conférence de presse régulière du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Au Vietnam, aucun citoyen n’est discriminé pour motifs de croyances et de religion ; les activités des organisations religieuses sont garanties conformément à la loi. Cette liberté est clairement énoncée dans la Constitution du Vietnam de 2013 et le système juridique vietnamien et est respecté dans les faits, a indiqué la porte-parole.

Les politiques, efforts et réalisations du Vietnam pour garantir les droits de l’homme, y compris la liberté de religion et de croyance, ont été reconnus et hautement appréciés par de nombreux pays. Il s’agit également d’évaluations et de commentaires des pays participant à la séance de dialogue sur le rapport national du Vietnam dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), a-t-elle fait savoir.

Le Vietnam rejette les jugements non objectifs, préconçus et inexacts sur la situation réelle au Vietnam mentionnés dans le Rapport 2024 sur la liberté de religion dans le monde de la Commission américaine pour la liberté religieuse internationale (USCIRF), a-t-elle déclaré

Nous avons discuté et continuerons à discuter avec la partie américaine des questions d’intérêt commun dans un esprit d’ouverture, de franchise et de respect mutuel afin de contribuer à promouvoir le partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis, a-t-elle conclu.

VNA/CVN