L'anniversaire du Président Hô Chi Minh célébré à Nghê An et Thua Thiên Huê

Un pont de télévision intitulé "Village de lotus fait naître de grands rêves" a été organisé dans la soirée du 8 mai dans les provinces de Nghê An et Thua Thiên Huê pour célébrer le 134 e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai).

Organisé par la radio-télévision de la province de Nghê An et la radio-télévision de Thua Thiên Huê, le programme visait à recréer l'enfance et l'adolescence du Président Hô Chi Minh dans deux lieux historiques : le village Hoàng Tru dans la commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghê An et le Lycée d'élite Quôc Hoc de Huê dans la ville de Huê.

Le programme a été retransmis en direct sur les chaînes et les plateformes numériques de la radio-télévision de Nghê An et de celle de Thua Thiên Huê et 43 chaînes de radio et de télévision à travers le pays.

Au cours des 79 années de sa vie, le Président Hô Chi Minh ou l'Oncle Hô a vécu 10 ans dans sa ville natale de Nghê An et 10 ans dans l'ancienne capitale de Huê. Pour lui, le Village de lotus (Làng Sen) est son point de départ et ses racines, alors que Huê a vu ses premiers pas de sa maturité.

Le programme a aidé le public de tout le pays à mieux comprendre l'enfance de l'Oncle Hô, la source de sa grande volonté et les impacts historiques et décisifs sur la recherche de la voie du salut national.

