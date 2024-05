Le PM préside la 3e conférence sur le plan d'aménagement du delta du fleuve Rouge

Le conseil de coordination de la région du delta du fleuve Rouge a examiné un an de la mise en œuvre de la Résolution No30 du Politburo et de celle No14 du gouvernement, les politiques et mécanismes spéciaux pour le développement de la région, le plan de coordination régionale et évalué les progrès des grands projets dans la région.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la réunion visait à analyser les défis et les tâches spécifiques pour mettre en œuvre efficacement les solutions du Politburo et du gouvernement ainsi que l'aménagement de la région.

Parallèlement, la réunion a examiné les activités du conseil neuf mois après sa création et défini les tâches du conseil pour la période à venir.

Pham Minh Chinh a déclaré que le plan d'aménagement de la région du delta du fleuve Rouge pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050, approuvé par le Premier ministre le 4 mai, mettait en évidence six points de vue fondamentaux et stratégiques.

Un emplacement stratégique particulièrement important

Dans le cadre de l'aménagement, la région est définie comme un emplacement stratégique particulièrement important, servant de principal moteur de croissance et guidant la réforme de la structure économique et la transformation du modèle de croissance.

Photo : VNA/CVN

Le développement et la restructuration économique de la région doivent être fondés sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. En outre, le développement économique doit être en harmonie avec la croissance de la culture, le progrès social et l'égalité.

Le plan d'aménagement doit se concentrer sur le développement d'un système d'infrastructures synchrone et moderne, garantissant une organisation spatiale raisonnable, efficace et unifiée, ainsi qu'une utilisation économique et efficace des ressources, de la sécurité de l'énergie, de la nourriture et de l'eau et de la protection de l'environnement.

Il faut combiner le développement socio-économique avec la garantie de la défense et de la sécurité nationales ainsi que l'amélioration de l'efficacité des activités des affaires étrangères et de l'intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du gouvernement, le plan prévoit cinq tâches majeures, parmi lesquelles la promotion du développement du système d'infrastructures avec une connexion régionale et internationale ; l'amélioration de l'efficacité des centres d'innovation ; la préservation, l'exploitation et la promotion des valeurs culturelles de la civilisation du fleuve Rouge ; l'accélération de l'urbanisation ; et le perfectionnement des mécanismes et politiques pour le développement régional et les liens régionaux.

VNA/CVN