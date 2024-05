Vietnam - Brésil : un jalon important vers une nouvelle hauteur dans les relations

L'ambassade du Vietnam au Brésil a récemment célébré à Brasilia le 35 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (8 mai), le 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai) et le 134 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai).

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Bùi Van Nghi a souligné que le Brésil était la plus grande économie de la région et le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique du Sud.

Il a affirmé que 2024 était une année très importante où le Vietnam et le Brésil étaient déterminés à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a également adressé ses condoléances au représentant des autorités de l'État de Rio Grande do Sul pour les pertes en vies humaines et en biens causées par l'inondation historique que subit cet État, faisant près de 90 morts, 130 disparus et 150.000 sans abri.

Pour sa part, le vice-ministre brésilien des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Ignacio Arruda, également président de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam (ABRAVIET), a affirmé que 2024 est une étape importante pour que les deux pays organisent des activités pour célébrer le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et de la mise en œuvre des accords, des engagements et de la coordination accrue dans les forums multilatéraux, notamment avec la présence prochaine du Premier ministre Pham Minh Chinh au sommet G20, à l'invitation du président brésilien Lula da Silva.

À cette occasion, l'ambassade du Vietnam au Brésil a organisé une exposition de photos sur 35 ans d'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brésil et 70 ans de Victoire de Diên Biên Phu.

VNA/CVN