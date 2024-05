Discipline du Parti : plus le poste est élevé, plus la responsabilité est importante

Le traitement résolu des violations des cadres, notamment les violations des règlements sur la responsabilité de donner le bon exemple et la responsabilité du leader, démontre la détermination politique du Parti et de l’État dans le resserrement de la discipline du Parti et de la loi de l’État.

Le Parti et l'État ont promulgué les règlements très claires et spécifiques sur les responsabilités individuelles devant le collectif de la part des cadres, des membres du Parti et des chefs d'agences et d'unités, sur la base du principe : plus le poste est élevé, plus la responsabilité est importante.

Récemment, au nom du Bureau politique, la permanente du Secrétariat, la présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti Truong Thi Mai a signé pour la promulgation du règlement No142 du 23 avril 2024 stipulant l'attribution pilote des droits et responsabilités des leaders dans le travail du personnel. Ce règlement stipule le champ d'application, les sujets, les principes, l'autorité et les responsabilités du leader dans la mise en œuvre pilote du travail de cadres, notamment la présentation du personnel, la nomination des sous- chefs, l’élection supplémentaire des membres de la Permanence du Comité du Parti au même niveau, la nomination et la révocation des chefs subordonnés.

Notamment, les leaders doivent être responsables de leurs décisions même après avoir changé d’emploi ou pris leur retraite.

Le règlement 142 vise à promouvoir le rôle et les responsabilités du leader. Plus le rôle est important, plus la responsabilité est grande, notamment dans la révocation ou la démission si la responsabilité n'est pas remplie. Le règlement No41 du 3 novembre 2021 du Comité central du Parti donne également les règlements précis concernant la révocation et la démission des cadres. Les deux notions de "révocation" et de "démission" sont clairement distinguées dans ce règlement.

La révocation, selon le règlement No41, est la décision d'une autorité de laisser un cadre quitter son poste avant la fin de son mandat ou du délai de sa nomination, en raison de non-réponse aux exigences de son poste, d’une diminution de sa réputation et aussi de ses violations dont le niveau n’est pas au mesure d’être sanctionné. La démission est qu’un cadre quitte volontairement de son poste avant la fin de son mandat ou du délai de sa nomination et est approuvée par l'autorité.

Dans l'exercice de leurs missions et fonctions publiques, les chefs des agences, organisations et unités de l'État doivent également se conformer aux règlements concernant les responsabilités stipulés dans l’arrêté No157/2007 du 27 octobre 2007 du gouvernement. En conséquence, en plus d'être responsable de toutes les activités de son agence, de son organisation ou de son unité placées sous sa direction, le leader a également la responsabilité de donner le bon exemple : être exemplaire et se conformer strictement aux lignes directives, options, politiques du Parti, aux lois de l'État et à la direction de ses chefs supérieurs. Plus le niveau de leadership est élevé, plus son exemplarité doit être élevé.

S’unir pour mettre en œuvre les règlements

Les règlements du Parti et de l'État sur la responsabilité de donner le bon exemple, la responsabilité du leader ainsi que sur la révocation et la démission sont unanimement soutenues par les cadres, les membres du Parti et le peuple, en particulier dans le traitement de récentes affaires de corruption et de pratiques malsaines.

Ces derniers temps, de nombreux cadres assumant des postes importantes dans le système politique, du niveau central comme local, ont été révoqués ou libérés de leurs fonctions. Parmi eux, il y a des cadres ayant violé les règlements sur les choses interdites aux membres du Parti de faire, les règlements sur la responsabilité de donner le bon exemple des cadres et aux membres du Parti, surtout les membres du Bureau Politique, du Secrétariat et du Comité central et étant responsable en tant que leader, conformément aux règlements du Parti et aux lois de l'État. Ces violations et erreurs provoquent une mauvaise opinion publique, affectant la réputation du Parti, de l'État et des cadres, personnellement.

La révocation des cadres et des membres du Parti, même ceux occupant des postes élevés, vise à construire le Parti et un appareil d'État sains et puissants, démontrant la primauté du droit, diffusant une volonté de responsabilité politique parmi les membres du Parti, renforçant la confiance du peuple en le Parti. C’est aussi une façon pour les cadres de bien réfléchir.

S’éduquer et se perfectionner sont un processus qui se poursuit tout au long de la vie des cadres et des membres du Parti. Sans s’éduquer et se perfectionner, les dirigeants, quel que soit leur niveau, qu'ils aient contribué beaucoup ou peu, perdront leur réputation et ne pourront pas assumer les responsabilités importantes assignées. Démissionner est, pour eux, une manière de démontrer ses responsabilités devant les erreurs commises par ses adjoints et les organisations et unités dirigées par eux-mêmes.

Des cadres dirigeants à tous les niveaux, tant centraux que locaux, ont été disciplinés, révoqués et libérés de leurs fonctions ces derniers temps, ce démontrant que la lutte du Parti et de l'État contre la corruption et les pratiques malsaines est mené sans exception, sans zone interdite. C'est pourquoi le processus de sélection du personnel est bien soutenu par le Parti et l'opinion publique. Cela apporte également une contribution importante au maintien de la stabilité politique et sociale du pays.

Les membres du Parti et le peuple comprennent que le resserrement de la discipline du Parti et de la loi de l'État est nécessaire pour la cause commune du pays et que la responsabilité du leader de donner le bon exemple doit être respectée. L’objectif de construire et de rectifier le Parti doit être mis en œuvre de manière persistante, avec une plus grande détermination et des actions plus drastiques.

