Un dialogue au Laos sur l'importance de la Victoire de Diên Biên Phu

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hùng, a décrit cette victoire comme un témoignage de la grande amitié et de la solidarité particulière entre les Partis, les États et les peuples des deux pays, en particulier leurs forces armées.

Il s'est penché sur les raisons pour lesquelles ce triomphe est à juste titre considéré comme un triomphe commun du Vietnam, du Laos et de l'Indochine tout entière. Qualifiant cette victoire comme la plus décisive et la plus importante d'une longue et intense campagne militaire menée par l'Alliance de combat Laos - Vietnam - Cambodge, il a souligné l'étroite coordination entre les forces volontaires vietnamiennes et l'armée lao et son peuple, en particulier pendant la guerre au Laos.

La Victoire de Diên Biên Phu a finalement conduit à la signature des Accords de Genève de 1954 qui ont mis fin à la guerre, rétabli la paix en Indochine et reconnu l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Cela ouvre une nouvelle phase historique dans la coopération et l'alliance de combat Vietnam-Laos contre les impérialistes américains, a-t-il ajouté.

Le diplomate s’est déclaré les leçons historiques de la victoire restaient pertinentes et servaient de source d'inspiration pour les deux nations alors qu'elles poursuivent leurs chemins respectifs de défense et de développement du pays.

VNA/CVN