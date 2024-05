Le Vietnam s’intéresse à l’élargissement de l’adhésion aux BRICS

Photo : AFP/VNA/CVN

Interrogée sur la possibilité d’un engagement du Vietnam dans les BRICS, un groupe de grandes économies émergentes, elle a déclaré qu’en tant que membre responsable et actif de la communauté internationale et suivant la politique extérieure de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, d’indépendance et d’autonomie, le Vietnam est toujours prêt à participer et à contribuer activement aux mécanismes, organisations et forums multilatéraux mondiaux et régionaux.

"Comme de nombreux pays dans le monde, nous prêtons attention au processus d’élargissement à de nouveaux membres des BRICS", a ajouté la porte-parole.

VNA/CVN