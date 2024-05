Cadeaux significatifs à des soldats et habitants de Truong Sa

Photo : VNA/CVN

Le groupe de travail était composé de 212 représentants de la Marine, de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, des provinces de Khanh Hoà, Nghê An (Centre), Dak Lak (hauts plateaux du Centre), de l'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques, avec aussi des journalistes et des artistes.

Les délégués ont visité les îles de Song Tu Tây, Cô Lin, Sinh Tôn, Da Dông A, Da Tây A, Truong Sa et une plate-forme DK-1, où ils ont offert des cadeaux aux cadres, soldats et habitants locaux, pour une valeur totale de plus de 22 milliards de dôngs.

Ils ont aussi planté des arbres du souvenir sur les îles de Sinh Tôn et de Da Tây A.

VNA/CVN