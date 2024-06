Le nouvel ambassadeur du Japon s’engage à concrétiser les relations Vietnam - Japon



Le nouvel ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a souligné que la concrétisation du partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde au cours des 50 prochaines années serait la tâche la plus importante de son mandat au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

S’adressant à la presse, le diplomate japonais a déclaré qu’en une décennie, la mise à niveau des relations bilatérales du " Partenariat stratégique étendu pour la paix et la prospérité en Asie" au "Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde" en 2023 reflétait un engagement partagé en faveur d’un monde meilleur et de la résolution de problèmes communs.

Cette avancée a également démontré que le rôle et la position du Vietnam au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et dans le monde se sont améliorés. Avec une économie en croissance, le pays est devenu un partenaire de confiance pour de nombreux pays du monde entier, a-t-il ajouté.

Soulignant l’importance du Vietnam en tant que partenaire dans la stratégie indo-pacifique libre et ouverte du Japon, Ito Naoki a souligné la nécessité d’élargir la coopération au-delà de sa portée actuelle et a défini la sécurité nationale, la politique, le commerce et l’investissement comme des domaines de coopération accrue.

Même si le commerce et les investissements sont déjà robustes, il reste un potentiel important pour des partenariats encore plus importants entre les gouvernements et les entreprises du Vietnam et du Japon, a-t-il noté.

Concernant l’aide publique au développement (APD), il a souhaité la revitaliser en tirant parti de la technologie et de l’expertise japonaise en matière de développement des infrastructures et en explorant de nouveaux domaines comme la transformation numérique, la transition verte, les soins de santé et l’éducation.

Photo : VNA/CVN

Soulignant les projets à grande échelle d’une valeur de plus de 30 milliards d'USD convenus lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Japon en décembre dernier, le diplomate s’est engagé à concentrer ses efforts pour faciliter l’avancement de ces projets, qui seront financés par une combinaison d’investissements privés et et l’APD.

Soulignant la coopération en cours dans la formation de la main-d’œuvre des semi-conducteurs, il a envisagé un programme dans lequel les travailleurs qualifiés vietnamiens pourraient perfectionner leurs compétences dans le secteur avancé des semi-conducteurs au Japon avant de revenir contribuer à la propre croissance du Vietnam dans cette industrie critique.

Le récent lancement de l’Initiative conjointe Japon-Vietnam dans la nouvelle ère, axée sur l’innovation, la transformation numérique et la formation en haute technologie, a été cité par Ito Naoki comme un autre domaine prometteur.

L’ambassadeur japonais s’est dit convaincu que les agences gouvernementales vietnamiennes et japonaises travailleront ensemble pour développer des programmes de formation de haute qualité dans un avenir proche.

Selon lui, il est également crucial de promouvoir davantage les échanges culturels, universitaires et entre les peuples sur la base des succès des 50 dernières années de relations diplomatiques.

Il a conclu en exprimant son désir que l’ambassade du Japon à Hanoï soit un espace ouvert et accueillant pour les citoyens vietnamiens, avec son centre d’information culturelle servant d’exemple clair d’ambassade ouverte.

VNA/CVN