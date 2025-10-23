Le président Luong Cuong préside un banquet d’État en l’honneur du président sud-africain

Dans la soirée du 23 octobre, au Centre international de conférences à Hanoï, le président Luong Cuong a présidé un banquet d’État solennel offert en l’honneur du président de l’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, et sa suite, en visite d’État au Vietnam.

>> Le président de la République d’Afrique du Sud effectuera une visite d’État au Vietnam

>> Vietnam - Afrique du Sud : Un partenariat florissant pour un avenir partagé

>> Le président sud-africain entame une visite d’État au Vietnam

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Rappelant les plus de 30 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Afrique du Sud, Luong Cuong a souligné que les deux pays avaient surmonté de nombreuses difficultés et défis pour devenir aujourd’hui des économies dynamiques, jouant un rôle de plus en plus important dans leurs régions respectives et sur la scène mondiale.

Le chef de l’État vietnamien s’est dit convaincu que la visite au Vietnam, en tant que chef d’État de l’Afrique du Sud, du président Matamela Cyril Ramaphosa marquerait le début d’une nouvelle ère, encore plus florissante et prometteuse dans les relations d’amitié entre les deux pays.

Il a exprimé le souhait que, dans la nouvelle phase de développement du Vietnam, son pays puisse continuer de bénéficier du soutien et de la coopération précieuse d’un ami sincère et partenaire de confiance tel que l’Afrique du Sud, tout en affirmant que le Vietnam était prêt à accompagner l’Afrique du Sud sur la voie du développement et de la prospérité.

Dans son discours de réponse, le président sud-africain a rappelé que les relations entre l’Afrique du Sud et le Vietnam reposaient sur une base historique solide et un lien de solidarité forgé dans la lutte pour l’indépendance, lorsque le peuple sud-africain s’était inspiré de la détermination du Vietnam pour la liberté et la justice.

Le dirigeant a affirmé que les deux pays disposaient de nombreuses complémentarités ouvrant de larges perspectives de coopération dans divers domaines, car le Vietnam et l’Afrique du Sud étaient deux nations influentes dans leurs régions respectives, partageant la même responsabilité de promouvoir le dialogue et la coopération à l’échelle mondiale.

Soulignant son engagement à porter les relations bilatérales à un nouveau sommet, Matamela Cyril Ramaphosa a exprimé sa confiance dans le fait que l’amitié entre l’Afrique du Sud et le Vietnam continuerait de se renforcer et d’apporter une prospérité commune aux deux peuples.

VNA/CVN