Vietnam - Afrique du Sud : Un partenariat florissant pour un avenir partagé

À l’invitation du président vietnamien Luong Cuong, le président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, effectue une visite d’État au Vietnam les 23 et 24 octobre 2025.

>> Le président de la République d’Afrique du Sud effectuera une visite d’État au Vietnam

Il s’agit de la première visite d’un chef d’État sud-africain au Vietnam depuis près de vingt ans – un jalon historique marquant une étape importante dans le renforcement du partenariat bilatéral, désormais appelé à se développer plus en profondeur et de manière plus substantielle.

Plus de trois décennies d’amitié et de solidarité durables

Les relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Afrique du Sud ont été officiellement établies le 22 décembre 1993, mais les liens entre les deux peuples remontent aux années 1960, fondés sur la solidarité et la lutte commune pour l’indépendance et la liberté.

Pendant la guerre de résistance contre les États-Unis, le Vietnam a reçu le soutien moral du peuple sud-africain et du Congrès national africain (ANC). En retour, le Vietnam a toujours soutenu la lutte du peuple sud-africain pour abolir le régime d’apartheid et bâtir une Afrique du Sud démocratique et égalitaire.

Sur ces bases historiques, les relations entre les deux pays n’ont cessé de se développer au cours des trois dernières décennies, à travers les canaux du Parti, de l’État, du Parlement et des échanges entre les peuples.

L’Afrique du Sud fut le premier pays africain à établir avec le Vietnam un “Partenariat pour la coopération et le développement”, équivalent à un partenariat global, illustrant la vision stratégique et la volonté politique partagée de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique.

Les deux parties maintiennent plusieurs mécanismes de coopération tels que le Forum intergouvernemental de partenariat, les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères, la Commission mixte du commerce et le Dialogue sur la politique de défense. Par ailleurs, plusieurs grandes villes vietnamiennes, dont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Hải Phòng, entretiennent des relations de coopération avec leurs homologues sud-africaines.

Les échanges de délégations, socle de la confiance politique

Les visites et rencontres de haut niveau ont été régulièrement organisées, consolidant la confiance politique et orientant la coopération bilatérale.

Côté vietnamien, de nombreux dirigeants ont effectué des visites officielles en Afrique du Sud, parmi lesquels la vice-présidente Nguyên Thi Binh (1994), le Premier ministre Phan Van Khai (2004), la vice-présidente Nguyên Thi Doan (2011), le chef du comité d’organisation du Parti Pham Minh Chinh (2019) ou encore la vice-présidente Vo Thị Anh Xuân (2023).

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Phạm Minh Chinh a également rencontré à plusieurs reprises le président Cyril Ramaphosa en marge des sommets du BRICS, notamment à Rio de Janeiro (Brésil) en juillet 2025. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’est entretenu par téléphone avec le président de l’ANC en avril 2025, témoignant de la proximité entre les deux partis au pouvoir.

Du côté sud-africain, on peut citer les visites du président Thabo Mbeki (2007), du vice-président Cyril Ramaphosa (2016), de la ministre des Affaires étrangères Maite Nkoana-Mashabane (2017), de la ministre de la Défense Nosiviwe Mapisa-Nqakula (2019) ou encore du vice-président Paul Mashatile (2023). Ces échanges ont contribué à dynamiser la coopération politique, éducative, scientifique et économique.

Les deux pays coopèrent étroitement au sein des organisations internationales et forums multilatéraux. L’Afrique du Sud a notamment soutenu la candidature du Vietnam au Conseil de sécurité des Nations unies (2020–2021), au Conseil des droits de l’homme (2023–2025) et au Comité du patrimoine mondial (2023–2027).

Un partenariat économique à fort potentiel

L’Afrique du Sud est actuellement le principal partenaire commercial du Vietnam en Afrique. Les échanges bilatéraux sont passés de 192 millions de dollars en 2007 à 1,72 milliard de dollars en 2024, illustrant la vitalité croissante du commerce entre les deux pays.

Le Vietnam exporte vers l’Afrique du Sud principalement des produits électroniques, des téléphones, des textiles, des chaussures, du café, du riz, des noix de cajou et du poivre, tandis qu’il importe du charbon, du bois, des fruits frais (raisin, pomme, poire), des minéraux et des produits chimiques.

En matière d’investissement, au juillet 2025, l’Afrique du Sud compte 20 projets en activité au Vietnam pour un capital total de 0,88 million de dollar, tandis que le Vietnam investit dans quatre projets en Afrique du Sud, pour un montant de 8,86 millions USD.

Les deux pays disposent d’un large potentiel de coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de la finance verte, du commerce électronique, de la science et de l’innovation, du tourisme et de la formation professionnelle.

Photo : Công Thu/VNA/CVN

Ils s’efforcent actuellement de diversifier les échanges commerciaux, de résoudre les obstacles d’accès au marché et d’intensifier la coopération dans les secteurs de force, tels que l’exploitation minière, les industries de soutien, les services pétroliers, la défense, l’agriculture durable et la lutte contre le changement climatique.

Un pont d’amitié entre les peuples

Environ 200 Vietnamiens vivent, travaillent et étudient actuellement dans plusieurs villes sud-africaines. En mai 2023, l’Ambassade du Vietnam a soutenu la création du Comité de liaison de la communauté vietnamienne en Afrique du Sud, visant à renforcer la solidarité et à promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes à l’étranger.

Les activités culturelles et communautaires, régulièrement organisées, jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la compréhension mutuelle et dans la promotion de l’image d’un Vietnam dynamique, ouvert et pacifique auprès du peuple sud-africain.

Une visite d’État au caractère stratégique

Selon le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, la visite d’État du président Cyril Ramaphosa au Vietnam est “hautement stratégique”, marquant un nouveau tournant dans les relations bilatérales et contribuant à la mise en œuvre de la politique de diversification du commerce extérieur de l’Afrique du Sud, notamment vers les marchés asiatiques à fort potentiel.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoàng Sỹ Cường, a souligné que cette visite offre une occasion précieuse pour les deux pays de réaffirmer leur amitié, d’examiner les résultats de la coopération et de définir les orientations futures en vue d’un partenariat plus global, équilibré et durable – à la hauteur des excellentes relations politiques existantes.

Dans le cadre de la visite, le président Ramaphosa devrait assister à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, également appelée “Convention de Hanoï”, témoignant du rôle croissant du Vietnam dans la gouvernance mondiale.

Forte de plus de trois décennies d’amitié et de coopération solide, la relation entre le Vietnam et l’Afrique du Sud est aujourd’hui appelée à franchir un nouveau palier, au service des intérêts mutuels, de la prospérité partagée et d’un avenir commun fondé sur la paix et le développement durable.

VNA/CVN