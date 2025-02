Bac Kan : le réveil printanier de Ban Ca

L’histoire de ce lieu est profondément ancrée dans celle de la résistance vietnamienne. En décembre 1947, le Président Hô Chi Minh y a en effet élu temporairement domicile. C’est ce qui explique qu’en 1996, le ministère de la Culture et de l’Information ait fait de Ban Ca une relique historique nationale.

Aujourd’hui, Ban Ca abrite plus de 300 habitants, tous membres de l’ethnie Dao. Pour comprendre l’ampleur des changements survenus, il faut écouter Bàn Van Luong, un habitant du village. Il se souvient d’une époque où la région n’était que terres en friche et collines dénudées…

"La vie était rude dans le passé, mais les choses ont changé. Des forêts ont été plantées en grand nombre. L’agriculture, aussi, a évolué. Nous disposons désormais de suffisamment d’engrais et de techniques modernes. Et là où nous n’avions ni téléphone ni télévision, nous bénéficions aujourd’hui de l’électricité, de routes, d’écoles et d’établissements médicaux... La vie des villageois s’est considérablement améliorée", nous confie-t-il.

La transformation économique du village s’est opérée progressivement. Il y a quelques décennies, les habitants vivaient principalement de la culture du maïs et du riz, et ils étaient confrontés à une précarité alimentaire cyclique. Le tournant est arrivé lorsque les autorités locales ont élaboré une stratégie de développement axée sur le reboisement et l’élevage. Aujourd’hui, le village est entouré par plus de 400 hectares d’acacias, de canneliers et de magnolias. Cette ressource génère des revenus substantiels, certains foyers pouvant gagner plusieurs centaines de millions de dôngs annuellement, comme nous l’explique Bàn Van Duc, secrétaire du Comité du Parti du village.

"Ban Ca était autrefois un village reculé. Grâce aux investissements du Parti et de l’État dans les infrastructures, et à l’adoption des sciences et technologies dans la production, la vie est devenue beaucoup plus confortable", constate-t-il.

Un exemple de développement réussi

Mais le développement de Ban Ca ne se limite pas à sa dimension économique. Le village est devenu un modèle de préservation culturelle...

La création, en 2021, d’un club de chant Pa Dung, fort de 20 membres, illustre la volonté de maintenir vivantes les traditions Dao. Le groupe se produit lors des fêtes villageoises et participe activement aux événements culturels de la région, tout en œuvrant à la conservation du patrimoine oral pour les générations futures.

Les autorités locales, elles, sont toujours en première ligne. C’est ce qui ressort des propos de Hoàng Van Hy, président du Comité populaire de la commune de Binh Trung, celle à laquelle est rattaché Ban Ca.

"Notre gouvernement local a établi des directives spécifiques. Nous allons proposer la restauration et la modernisation du site historique pour le rendre digne de son statut national. En parallèle, nous encourageons l’application des avancées scientifiques dans la production, particulièrement dans le secteur forestier, pour améliorer les conditions de vie de la population", indique-t-il.

Alors que le printemps colore à nouveau les montagnes et forêts de Ban Ca, l’ancien village reculé est désormais un exemple de développement réussi…

