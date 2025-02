La Fête du Printemps rouge 2025 devrait collecter 8.000 unités de sang

La Fête Xuân Hông (Printemps rouge) 2025, l’un des plus grands événements annuels de don de sang au Vietnam, devrait collecter 8.000 unités de sang pour soutenir les hôpitaux de Hanoï et de tout le pays.

Organisé par l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine et l'Association des jeunes de Hanoï pour le don de sang, l'événement se déroulera pendant neuf jours, du 8 au 16 février, au siège de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine.

De nombreuses fonctionnalités spéciales seront proposées cette année. Les donneurs peuvent s'inscrire en ligne pour faire un don en binôme, tandis qu'une activité de jumelage sera organisée, offrant aux participants une chance de se connecter de manière significative.

Deux personnes qui donnent leur sang ensemble recevront un certificat et des cadeaux spéciaux des organisateurs.

Le jour de la Saint-Valentin (14 février), les 300 premiers couples qui donneront leur sang recevront des cadeaux romantiques, célébrant l'esprit d'amour et de générosité.

Pendant les vacances du Nouvel An lunaire (du 25 janvier au 2 février), l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine a enregistré 2 019 donneurs de sang et de plaquettes, et le nombre de donneurs continue d'augmenter après les vacances.

