Le Front de la Patrie offre des cadeaux de Nouvel An aux personnes défavorisées

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et ses antennes dans tout le pays ont livré 7,9 millions de coffrets cadeaux aux personnes ayant des mérites révolutionnaires, aux familles bénéficiant de politiques préférentielles, aux ménages pauvres et à ceux en difficulté économique.

L'information a été partagée par Tô Thi Bich Châu, vice-présidente du Comité central du FPV, lors de la cérémonie de remise de cadeaux aux personnes ayant des mérites révolutionnaires, aux familles bénéficiant de politiques préférentielles, aux ménages pauvres et à ceux en difficulté, le 7 février à Hô Chi Minh-Ville.

La valeur totale de ces cadeaux s'élève à plus de 4,7 milliards de dôngs vietnamiens.

Elle a indiqué que malgré les difficultés économiques, grâce à l'attention des dirigeants du Parti et de l'État, l'organisation des cadeaux de Nouvel An a été réalisée à grande échelle, du niveau central au niveau local.

Les dons ont été collectés auprès de diverses sources financières afin d'exprimer la solidarité envers les familles nécessiteuses et celles qui se trouvent dans des circonstances difficiles, dans l'esprit que "tout le monde a le Têt" et que "personne n'est laissé pour compte".

Pendant le Têt, Tô Thi Bich Châu a distribué 100 paquets de cadeaux (d'une valeur de 1,3 million de dôngs chacun) aux familles ayant des mérites révolutionnaires et aux familles pauvres de Hô Chi Minh-Ville.

La responsable leur a souhaité une nouvelle année prospère, santé, joie et motivation pour construire des foyers heureux et contribuer au développement du pays et de la ville.

En outre, le Comité central du FPV a alloué plus de 16 milliards de dôngs du Fonds "Pour les pauvres" à ses sections dans 63 provinces et villes pour distribuer des cadeaux aux familles pauvres et aux personnes en difficulté économique à travers le pays pendant ce Têt.

