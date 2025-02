Sunrice soutient les initiatives visant à développer une riziculture à faibles émission

>> Le Vietnam a pour objectif de développer son marché à faibles émissions de carbone

>> Lancement de la première bourse de crédits carbone au Vietnam

>> Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’agriculture

Photo : VNA/CVN

McFarlane a informé l'ambassadeur Pham Hùng Tâm des opérations de Sunrice au Vietnam, exprimant l'intérêt du groupe pour les efforts du Vietnam visant à réduire les émissions de carbone, notamment le projet de "Développement durable d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions associé à une croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030".

Ces dernières années, Sunrice a coopéré avec le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) pour rechercher de nombreuses nouvelles variétés de riz à haut rendement, cultivées au Vietnam et exportées vers des marchés tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Moyen-Orient..., tout en sensibilisant les agriculteurs à des méthodes plus durables et en développant de nouveaux marchés à l'international.

L'ambassadeur vietnamien a encouragé le groupe à contribuer au projet de "Développement durable d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions associé à une croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030", affirmant que l'ambassade du Vietnam en Australie était prête à soutenir les entreprises dans la mesure de ses capacités pour faciliter les activités commerciales du groupe au Vietnam de manière bénéfique à la fois pour les entreprises et pour le Vietnam.

VNA/CVN