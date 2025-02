Tourisme

Supprimer tout plastique à usage unique d’ici 2030

Le secteur touristique du Vietnam fait des progrès significatifs vers la durabilité environnementale, fort de l’engagement de tous les membres de l’Association du tourisme du Vietnam (VITA) à éliminer les plastiques à usage unique et à intégrer la réduction des déchets plastiques dans les politiques en vigueur d’ici 2030.

>> Des concentrations très variables dans les eaux françaises en bouteille

>> Promotion des alternatives au plastique à usage unique

Selon le président de la VITA, Vu Thê Binh, bien que le tourisme soit fortement affecté par la pollution par les déchets plastiques, il contribue également de manière significative à ce problème. Le responsable a cité cet engagement comme un catalyseur pour un secteur touristique sans plastique.

Photo : DH/CVN

"La participation active des entreprises touristiques à la réduction des déchets plastiques est la clé pour atteindre les objectifs de développement durable", a-t-il déclaré.

Depuis 2018, l’association a lancé des initiatives telles que «Le tourisme au Vietnam uni pour réduire les déchets plastiques» et «Réduction des déchets plastiques dans le tourisme», et a introduit un système de certification pour les «entreprises touristiques sans plastique».

Résultats encourageants

Ces initiatives ont donné des résultats remarquables. À Hôi An, par exemple, le volume de déchets plastiques dans les hôtels a diminué de 64% dans les trois mois suivant la mise en œuvre des campagnes.

D’ici 2025, les trois quarts des membres de la VITA souhaitent sensibiliser davantage aux problèmes des déchets plastiques, tandis que tous les sites touristiques, restaurants et hôtels prévoient d’éliminer les sacs en plastique non biodégradables et les plastiques à usage unique. La moitié des entreprises touristiques devraient mettre en œuvre des directives pour réduire les déchets plastiques d’ici la fin de l’année.

D’ici 2030, 100% des membres de la VITA se sont engagés à éliminer les plastiques à usage unique et à intégrer des mesures de réduction des déchets dans leurs réglementations.

La VITA prévoit également de renforcer la coopération internationale, de favoriser le transfert de technologie et de partager des expériences pour promouvoir le tourisme durable.

La présidente de l’Association du tourisme de Ninh Binh, Duong Thi Thanh, a souligné le succès de la province dans l’initiative «Réduction des déchets plastiques dans le tourisme», qui a conduit à une diminution de 23% des déchets plastiques dans les hôtels, de 14% dans les restaurants et de 20% sur les sites touristiques.

Photo : VNA/CVN

"De nombreuses entreprises touristiques ont pris des mesures pour lutter contre la pollution plastique, en particulier les plastiques à usage unique. C’est un signe très positif de changement d’attitude et d’actions au sein de la communauté touristique de Ninh Binh", a-t-elle fait savoir.

Lacunes à combler

Cependant, Duong Thi Thanh a noté que plusieurs défis subsistent, notamment les coûts initiaux élevés pour remplacer les articles en plastique par des alternatives respectueuses de l’environnement, la mise en œuvre incohérente des mesures de réduction des déchets et la persistance des visiteurs à apporter des déchets plastiques dans les sites touristiques.

Pour résoudre ces problèmes, l’Association du tourisme de Ninh Binh a défini six priorités clés, notamment la sensibilisation du public et des touristes, le développement de produits touristiques verts et la mobilisation des ressources internationales pour faire progresser les efforts de réduction des déchets plastiques.

L’association a également lancé une application de gestion des déchets plastiques, qui fournit un système de reporting permettant de suivre la collecte et l’élimination des déchets plastiques. Elle a joué un rôle clé dans la certification des «entreprises touristiques sans plastique» selon les critères de l’association, encourageant les entreprises à adopter des pratiques plus durables.

VNA.CVN