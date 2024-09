Le Premier ministre préside une conférence sur le développement de Dà Nang

La conférence a porté sur la Résolution N° 136/2024/QH15 du 26 juin 2024 de l'Assemblée nationale sur l'organisation de l’administration urbaine et le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques au service du développement de Dà Nang.

Lors de la conférence, les délégués ont souligné un point marquant de la Résolution N° 136/2024/QH15 de l'Assemblée nationale, qui concerne la création de la zone de libre-échange de Dà Nang associée au port maritime de Liên Chiêu. Selon eux, il s’agit d’une politique complètement nouvelle pour la ville et pour l’ensemble du pays, et donc des difficultés au cours du processus de mise en œuvre sont probables.

Appréciant les réalisations de Dà Nang en termes de développement socio-économique et de bien-être social, le Premier ministre a encouragé la ville à les développer. Il a souligné qu’une mise en œuvre effective de la Résolution N° 136/2024/QH15 était très importante pour le développement de la ville, lui permettant d'améliorer son climat des affaires et de renforcer sa compétitivité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et aux autres organismes de niveau central de se coordonner de toute urgence pour aider Dà Nang à élaborer et déployer les tâches à court, moyen et long termes.

Selon le Premier ministre, la Résolution N°136/2024/QH15 entrera officiellement en vigueur dans quatre mois. Il a exigé que les ministères, les organismes de niveau central et la ville de Dà Nang se coordonnent activement pour créer de toute urgence les bases juridiques complètes nécessaires à la bonne mise en œuvre la Résolution dès son entrée en vigueur.

Le chef du gouvernement a encouragé Dà Nang à poursuivre sur la voie de la réforme et de l’innovation, à valoriser au mieux ses atouts et ses avantages compétitifs, à mobiliser toutes les ressources disponibles pour accomplir ses tâches et se développer.

