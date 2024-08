La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée au Sri Lanka

Photo : VNA/CVN

L’ambassade du Vietnam au Sri Lanka a donné dans la soirée du 29 août une réception pour célébrer la 79e Fête nationale (2 septembre).

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadrice Trinh Thi Tâm a réitéré l'importance historique de la Fête nationale ainsi que les réalisations importantes obtenues par le Vietnam dans tous les domaines au cours des 79 dernières années, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), en particulier depuis la mise en eouvre du Renouveau.

Elle a affirmé que dans son processus d’édification, de défense et de développement, le Vietnam appréciait toujours le soutien et la coopération des pays partenaires et amis, dont le Sri Lanka.

Elle a exprimé sa joie du développement positif des relations bilatérales, du maintien régulier des échanges et des rencontres au sein des forums multilatéraux, ainsi que de la stabilité de la valeur des échanges commerciaux bilatéraux, avant d’estimer que les deux pays disposaient encore d'un grand potentiel de développement et coopération dans les domaines du tourisme, de la culture, de l'éducation, du bouddhisme...

Photo : VNA/CVN

Présent à la célébration, le ministre de la Pêche du Sri Lanka, Douglas Devananda, a apprécié les grandes réalisations du Vietnam dans la construction et le développement d'un pays de plus en plus prospère et de sa position de plus en plus élevée sur la scène internationale.

Avec de nombreuses similitudes géographiques, historiques et culturelles, le Vietnam est un modèle dont le Sri Lanka peut s'inspirer, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'attraction des investissements étrangers, de la promotion de l'économie privée..., a affirmé Douglas Devananda.

En outre, il a exprimé sa satisfaction quant au développement des relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de la politique, des relations extérieures, du commerce, de la culture et du bouddhisme.

Il a aussi estimé qu'il existait encore de nombreux potentiels que les deux parties doivent exploiter pour développer davantage les relations bilatérales, dans le but de célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

Pour promouvoir l'image du Vietnam, l'ambassade a organisé une exposition de photos, d'objets et diffusé des clips présentant le Vietnam et son peuple ainsi que les opportunités de coopération économique et d'échanges commerciaux bilatéraux.

Également à cette occasion, l'ambassadrice Trinh Thi Tâm a prononcé un discours à la Télévision centrale du Sri Lanka sur les réalisations du Vietnam après 79 ans d'indépendance et les relations Vietnam - Sri Lanka ; écrit un article dans le journal Daily Mirror (le principal journal du Sri Lanka) sur les acquis obtenus par le Vietnam dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies et sur les principaux objectifs du Vietnam à l'horizon 2035 et 2045 fixés par le XIIIe Congrès national du Parti.

VNA/CVN