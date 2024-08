La présidente du Sénat australien termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a présidé la cérémonie officielle d'accueil de la présidente du Sénat, Sue Lines, et s’est entretenu avec elle. La dirigeante australienne a été reçue par le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm et le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il s'agit de sa première visite officielle au Vietnam en tant que présidente du Sénat australien, à l'invitation du président de l'AN Trân Thanh Mân. La visite revêtait une importance, démontrant la bonne volonté et le désir de renforcer et de promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays, conformément au partenariat stratégique intégral.

Lors de cette tournée, les dirigeants des deux parties ont convenu que les relations bilatérales au cours des 50 dernières années ont connu de nombreux grands succès, telles que l'établissement d'un partenariat intégral en 2009 et d'un partenariat stratégique en 2018 et le partenariat stratégique intégral en mars 2024. Cela confirme que la confiance politique et la compréhension mutuelle sont de plus en plus renforcées entre les deux parties.

Les deux pays entretiennent effectivement plus de 20 mécanismes de coopération bilatérale avec de nombreux résultats positifs. La coopération économique et commerciale est maintenue de manière stable, la valeur du commerce bilatéral a atteint près de 14 milliards d'USD en 2023.

Les deux parties sont convenues de continuer à renforcer la coopération dans tous les domaines ; de maintenir les mécanismes de coopération existants et nouvellement créés, tout en mettant en œuvre efficacement et pratiquement les accords existants, en coordonnant l'élaboration d'un programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie pour la période 2024-2028 ; de mettre l'accent sur la promotion des échanges entre les peuples et le renforcement de la coopération pratique entre les localités et les associations d'amitié des deux pays.

Les dirigeants sont convenus de continuer à promouvoir le dialogue, à partager des informations et à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles ; approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité ; promouvoir la coopération économique en favorisant l'investissement et le commerce, en s'efforçant de porter bientôt le chiffre d'affaires commercial à 20 milliards d'USD et de le doubler dans deux ou trois prochaines années.

Dans le même temps, les deux pays déploient des domaines nouveaux et potentiels tels que l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire, la coopération en matière de transformation numérique, la science, la technologie et l'innovation.

Le Vietnam espère que l'Australie continuera à soutenir le Vietnam dans sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies ; à se coordonner pour mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune sur les actions pratiques pour répondre au changement climatique (novembre 2021).

Le Vietnam souhaite voir l’Australie l’aider à mettre en œuvre des programmes visant à répondre au changement climatique et à développer des moyens de subsistance durables dans le delta du Mékong, à répondre à la sécheresse dans les hauts plateaux du Centre, dans les provinces du Centre et du Sud...

Les deux dirigeants de l'organe législatif ont affirmé développer davantage la coopération entre l'AN du Vietnam et le Parlement australien ; se coordonner activement pour mettre en œuvre l'accord de coopération entre l'AN du Vietnam et le Parlement australien signé en 2022 ; maintenir la consultation et le soutien mutuel dans les forums parlementaires multilatéraux.

Les deux dirigeants sont également convenus de renforcer les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée.

