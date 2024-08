Les États-Unis soutiennent Dà Nang dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale

Shelby Smith-Wilson, secrétaire adjointe principale, responsable du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi (Bureau of international narcotics and law enforcement affairs, relevant du Département d'État des États-Unis), a eu une séance de travail jeudi après-midi 1er août avec des autorités de Dà Nang (Centre).